إيزاك يحرج نيوكاسل في "الظهور المنتظر"

قرر المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، مهاجم فريق نيوكاسل، الظهور إعلاميًا في الفترة المقبلة للرد على الفترة الماضية التي قضاها داخل النادي الإنجليزي.

ويبدو أن الأمر أصبح أكثر إثارة بين نادي نيوكاسل وإيزاك، في ظل تمسك اللاعب بالرحيل هذا الصيف والانتقال إلى صفوف ليفربول، في المقابل يرفض ناديه الفكرة مطالبًا اللاعب بالبقاء.

صاحب الـ25 عامًا يمتلك عقدًا مع نيوكاسل يمتد حتى صيف 2028، حيث يُعد من أعلى الأجور داخل الفريق بحصوله على راتب أسبوعي يقدر بحوالي 140 ألف جنيه إسترليني.

ظهور قريب

بحسب الصحفي المهتم بتغطية أخبار نيوكاسل لي ريدر، فمن المتوقع ظهور إيزاك إعلاميًا، حيث وصف الصحفي الإنجليزي اللقاء بـ"المنتظر والمثير".

ووجه الصحفي الإنجليزي سؤالًا، وهو ما إذا كان إيزاك لاعبًا في صفوف نيوكاسل يونايتد الأسبوع المقبل، إذ تشير تقارير إعلامية سويدية إلى أنه سيتم الكشف عن الصراع بين إيزاك والنادي.

ومن المتوقع ظهور إيزاك خلال فترة تواجده مع المنتخب السويدي والذي سيخوض مباراتين في سبتمبر المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث تم استدعاء اللاعب رغم عدم المشاركة مع ناديه منذ بداية الموسم.

رفض البقاء

شهد يوم الإثنين الماضي جلسة بين مسئولي نادي نيوكاسل واللاعب ووكيله من أجل العدول عن قراره بالرحيل والتوقيع على عقد جديد يتضمن راتبًا أفضل وشرطًا جزائيًا سيتم تنفيذه في الأسبوع المقبل.

هذه الفكرة لم تلق قبولًا من الدولي السويدي، والذي تمسك أيضًا بالرحيل لعدم اقتناعه بالمشروع الحالي لفريق نيوكاسل.

ويتدرب اللاعب حاليًا في مران منفرد بطلب من المدرب إيدي هاو، الذي قرر استبعاد اللاعب من حساباته لحين حسم موقفه سواء بالبقاء أو الرحيل.

ترتيب الدوري الإنجليزي..