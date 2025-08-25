المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

إيزاك يحرج نيوكاسل في "الظهور المنتظر"

محمد همام

كتب - محمد همام

05:03 م 28/08/2025
إيزاك

ألكسندر إيزاك لاعب فريق نيوكاسل

قرر المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، مهاجم فريق نيوكاسل، الظهور إعلاميًا في الفترة المقبلة للرد على الفترة الماضية التي قضاها داخل النادي الإنجليزي.

ويبدو أن الأمر أصبح أكثر إثارة بين نادي نيوكاسل وإيزاك، في ظل تمسك اللاعب بالرحيل هذا الصيف والانتقال إلى صفوف ليفربول، في المقابل يرفض ناديه الفكرة مطالبًا اللاعب بالبقاء.

صاحب الـ25 عامًا يمتلك عقدًا مع نيوكاسل يمتد حتى صيف 2028، حيث يُعد من أعلى الأجور داخل الفريق بحصوله على راتب أسبوعي يقدر بحوالي 140 ألف جنيه إسترليني.

ظهور قريب

بحسب الصحفي المهتم بتغطية أخبار نيوكاسل لي ريدر، فمن المتوقع ظهور إيزاك إعلاميًا، حيث وصف الصحفي الإنجليزي اللقاء بـ"المنتظر والمثير".

ووجه الصحفي الإنجليزي سؤالًا، وهو ما إذا كان إيزاك لاعبًا في صفوف نيوكاسل يونايتد الأسبوع المقبل، إذ تشير تقارير إعلامية سويدية إلى أنه سيتم الكشف عن الصراع بين إيزاك والنادي.

ومن المتوقع ظهور إيزاك خلال فترة تواجده مع المنتخب السويدي والذي سيخوض مباراتين في سبتمبر المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث تم استدعاء اللاعب رغم عدم المشاركة مع ناديه منذ بداية الموسم.

رفض البقاء

شهد يوم الإثنين الماضي جلسة بين مسئولي نادي نيوكاسل واللاعب ووكيله من أجل العدول عن قراره بالرحيل والتوقيع على عقد جديد يتضمن راتبًا أفضل وشرطًا جزائيًا سيتم تنفيذه في الأسبوع المقبل.

هذه الفكرة لم تلق قبولًا من الدولي السويدي، والذي تمسك أيضًا بالرحيل لعدم اقتناعه بالمشروع الحالي لفريق نيوكاسل.

ويتدرب اللاعب حاليًا في مران منفرد بطلب من المدرب إيدي هاو، الذي قرر استبعاد اللاعب من حساباته لحين حسم موقفه سواء بالبقاء أو الرحيل.

ترتيب الدوري الإنجليزي..

ليفربول الدوري الإنجليزي نيوكاسل منتخب السويد إيزاك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg