المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مانشستر يونايتد يستهدف مدرب بورنموث كبديل محتمل لأموريم

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

05:20 م 28/08/2025
أندوني إيراولا

أندوني إيراولا

بدأ نادي مانشستر يونايتد استعداداته لرحيل محتمل لمدربه البرتغالي روبن أموريم، في ظل استمرار تراجع النتائج.

يونايتد ودّع بطولة كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة (كأس كاراباو) أمس الأربعاء، بالخسارة أمام جريمبسي، المنافس بدوري الدرجة الرابعة، بركلات الترجيح في الدور الثاني.

ووفقا لما ذكره موقع "Caught Offside" البريطاني، فإن إدارة يونايتد قامت بإعداد قائمة مختصرة بالبدلاء المحتملين لتدريب الفريق في حال الاضطرار لإقالة المدير الفني البرتغالي روبن أموريم.

دوري أبطال أوروبا.. أفضل وأسوأ سيناريو لأندية إنجلترا

ويتصدر الإسباني أندوني إيراولا، مدرب بورنموث، قائمة المرشحين لخلافة أموريم حال رحيله.

ويحظى إيراولا بإشادة واسعة على عمله مع بورنموث في السنوات الأخيرة.

أموريم تولى مسؤولية تدريب في نوفمبر الماضي بعد إقالة إيريك تين هاج لسوء النتائج، لكن الوضع لم يتحسن تحت قيادته.

مانشستر يونايتد لم يتوج بأي لقب الموسم الماضي، ولم يتمكن من التأهل إلى بطولة أوروبية هذا الموسم، حيث حصل على المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفشل يونايتد في تحقيق أي فوز بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث اكتفى بنقطة واحدة من تعادل وخسارة.

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

جدول مباريات اليوم

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد روبن أموريم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg