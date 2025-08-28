مانشستر يونايتد يستهدف مدرب بورنموث كبديل محتمل لأموريم

بدأ نادي مانشستر يونايتد استعداداته لرحيل محتمل لمدربه البرتغالي روبن أموريم، في ظل استمرار تراجع النتائج.

يونايتد ودّع بطولة كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة (كأس كاراباو) أمس الأربعاء، بالخسارة أمام جريمبسي، المنافس بدوري الدرجة الرابعة، بركلات الترجيح في الدور الثاني.

ووفقا لما ذكره موقع "Caught Offside" البريطاني، فإن إدارة يونايتد قامت بإعداد قائمة مختصرة بالبدلاء المحتملين لتدريب الفريق في حال الاضطرار لإقالة المدير الفني البرتغالي روبن أموريم.

ويتصدر الإسباني أندوني إيراولا، مدرب بورنموث، قائمة المرشحين لخلافة أموريم حال رحيله.

ويحظى إيراولا بإشادة واسعة على عمله مع بورنموث في السنوات الأخيرة.

أموريم تولى مسؤولية تدريب في نوفمبر الماضي بعد إقالة إيريك تين هاج لسوء النتائج، لكن الوضع لم يتحسن تحت قيادته.

مانشستر يونايتد لم يتوج بأي لقب الموسم الماضي، ولم يتمكن من التأهل إلى بطولة أوروبية هذا الموسم، حيث حصل على المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفشل يونايتد في تحقيق أي فوز بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث اكتفى بنقطة واحدة من تعادل وخسارة.

