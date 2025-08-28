ذا أثلتيك: هافرتز يخضع لعملية جراحية في الركبة

يخضع كاي هافرتز، لاعب نادي أرسنال الإنجليزي، لعملية جراحية في الركبة، وذلك مع بداية الموسم الجاري.

وكشف ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال، عن إصابة هافرتز، وخضوعه لبعض الاختبارات الطبية لتحديد مدة غيابه.

عملية جراحية لـ هافرتز

بينما ذكرت شبكة ذا أثلتيك، أن هافرتز سوف يخضع لعملية جراحية في الركبة.

وأوضح التقرير، أنهى من المتوقع ألا يغيب لاعب أرسنال فترة طويلة عن المشاركة مع الفريق.

وقال أرتيتا: "عقليًا، هو في حالة جيدة، إنه لاعب قوي جدًا، ملتزم جدًا، لقد تعافى بشكل رائع من جراحة أوتار الركبة الموسم الماضي."

وأضاف: "لم يُصب من قبل، لذا كانت هذه أول تجربة له حقًا، الآن، تعرض لانتكاسة، لنرَ مدى خطورتها، لكنني متأكد من أنه سيتصرف بأفضل طريقة ممكنة".

وغاب هافرتز عن الملاعب لعدة أشهر الموسم الماضي بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة خلال معسكر تدريبي في دبي في فبراير.

أرسنال يواجه ليفربول

ويلعب أرسنال أمام ليفربول، يوم الأحد المقبل، على ستاد أنفيلد، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.