المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

سكاي: توتنهام يخوض مفاوضات متقدمة مع سيمونز

وسام محمد

كتب - وسام محمد

08:39 م 28/08/2025
سيمونز

فولتمايد

يخوض توتنهام مفاوضات متقدمة مع تشافي سيمونز، لاعب نادي لايبزيج الألماني، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتوصل توتنهام إلى اتفاق مع لايبزيج حول قيمة الصفقة، ويتبقى الاتفاق مع سيمونز.

توتنهام يحاول إقناع سيمونز

وبحسب شبكة سكاي، فإن توتنهام يخوض مفاوضات متقدمة في الوقت الحالي، مع اللاعب الهولندي لإقناعه بالانضمام إلى الفريق.

وكان سيمونز، قد أبدى رغبة قوية في الانضمام إلى تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولم ينجح نادي تشيلسي في التوصل إلى اتفاق مع لايبزيج حول قيمة الصفقة، حيث عرض 50 مليون إسترليني، وهو ما رفضه النادي الألماني.

صراع لندني على ضم سيمونز

وقدّم توتنهام عرضًا بقيمة 70 مليون إسترليني، شاملة الإضافات، وهو ما وافق عليه لايبزيج.

توتنهام يعمل على تعويض ماديسون

ويأمل توتنهام في التوصل التعاقد مع لاعب في خط الهجوم، لتعويض غياب جيمس ماديسون الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي.

وخاض سيمونز العديد من التجارب سواء مع برشلونة أو باريس سان جيرمان أو آيندهوفن، قبل أن يستقر به الحال في صفوف لايبزيج منذ عام 2023.

وشارك سيمونز في مباراتين خلال هذا الموسم مع فريق لايبزيج سواء على مستوى الدوري الألماني أو في مسابقة الكأس، ليسجل هدفًا كما صنع هدفًا.

لايبزيج
لايبزيج
أخبار إحصائيات
توتنهام سيمونز لايبزيج

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg