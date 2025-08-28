سكاي: توتنهام يخوض مفاوضات متقدمة مع سيمونز

يخوض توتنهام مفاوضات متقدمة مع تشافي سيمونز، لاعب نادي لايبزيج الألماني، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتوصل توتنهام إلى اتفاق مع لايبزيج حول قيمة الصفقة، ويتبقى الاتفاق مع سيمونز.

توتنهام يحاول إقناع سيمونز

وبحسب شبكة سكاي، فإن توتنهام يخوض مفاوضات متقدمة في الوقت الحالي، مع اللاعب الهولندي لإقناعه بالانضمام إلى الفريق.

وكان سيمونز، قد أبدى رغبة قوية في الانضمام إلى تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولم ينجح نادي تشيلسي في التوصل إلى اتفاق مع لايبزيج حول قيمة الصفقة، حيث عرض 50 مليون إسترليني، وهو ما رفضه النادي الألماني.

وقدّم توتنهام عرضًا بقيمة 70 مليون إسترليني، شاملة الإضافات، وهو ما وافق عليه لايبزيج.

توتنهام يعمل على تعويض ماديسون

ويأمل توتنهام في التوصل التعاقد مع لاعب في خط الهجوم، لتعويض غياب جيمس ماديسون الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي.

وخاض سيمونز العديد من التجارب سواء مع برشلونة أو باريس سان جيرمان أو آيندهوفن، قبل أن يستقر به الحال في صفوف لايبزيج منذ عام 2023.

وشارك سيمونز في مباراتين خلال هذا الموسم مع فريق لايبزيج سواء على مستوى الدوري الألماني أو في مسابقة الكأس، ليسجل هدفًا كما صنع هدفًا.