كلام فى الكورة
أرسنال يعلن خضوع كاي هافيرتز لعملية جراحية ناجحة

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:43 م 28/08/2025
كاي هافيرتز

كاي هافيرتز

أعلن نادي أرسنال، مساء اليوم الخميس، عن نجاح العملية الجراحية التي خضع لها الألماني كاي هافيرتز.

وكان كاي هافيرتز تعرض لإصابة في الركبة خلال مواجهة مانشستر يونايتد يوم 17 أغسطس بالدوري الإنجليزي الممتاز.

للتعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي اضغط هنا

وقال أرسنال عبر موقعه الرسمي إنه بعد تعرض هافيرتز لإصابة في الركبة ضد مانشستر يونايتد في 17 أغسطس، أكدت التقييمات والفحوصات، حاجة اللاعب لعملية جراحية.

وأضاف أن كاي خضع بالفعل اليوم لعملية جراحية بسيطة وناجحة.

ومن المقرر أن يبدأ كاي هافيرتز قريبًا برنامجه التأهيلي والتعافي للعودة في أقرب وقت ممكن.

وينتظر أرسنال مواجهة من العيار الثقيل ضد ليفربول والمقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان الجانرز انتصروا على مانشستر يونايتد (1-0) وليدز (5-0) في الجولتين الأولى والثانية من بريميرليج.

طالع مباريات الجولة الثالثة في الدوري الإنجليزي من هنا

 

أرسنال الدوري الإنجليزي كاي هافيرتز

