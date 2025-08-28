أرسنال يعلن خضوع كاي هافيرتز لعملية جراحية ناجحة

أعلن نادي أرسنال، مساء اليوم الخميس، عن نجاح العملية الجراحية التي خضع لها الألماني كاي هافيرتز.

وكان كاي هافيرتز تعرض لإصابة في الركبة خلال مواجهة مانشستر يونايتد يوم 17 أغسطس بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أرسنال عبر موقعه الرسمي إنه بعد تعرض هافيرتز لإصابة في الركبة ضد مانشستر يونايتد في 17 أغسطس، أكدت التقييمات والفحوصات، حاجة اللاعب لعملية جراحية.

وأضاف أن كاي خضع بالفعل اليوم لعملية جراحية بسيطة وناجحة.

ومن المقرر أن يبدأ كاي هافيرتز قريبًا برنامجه التأهيلي والتعافي للعودة في أقرب وقت ممكن.

وينتظر أرسنال مواجهة من العيار الثقيل ضد ليفربول والمقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان الجانرز انتصروا على مانشستر يونايتد (1-0) وليدز (5-0) في الجولتين الأولى والثانية من بريميرليج.

