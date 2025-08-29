صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

سكاي سبورتس

اتفاق يونايتد ونابولي

أنهى مانشستر يونايتد اتفاقه مع نابولي من أجل رحيل المهاجم راسموس هويلاند إلى بطل الدوري الإيطالي.

وسينتقل المهاجم الدنماركي هويلاند إلى بطل الدوري الإيطالي (نابولي) بعد اتفاق بين الناديين بشأن تفاصيل الصفقة.

وسيتم حسم المفاوضات والإعلان الرسمي، اليوم الجمعة، على أن يصل اللاعب لاحقا إلى إيطاليا للانضمام إلى فريقه الجديد.

دي بروين يعود إلى ملعب الاتحاد

علق هوجو فيانا المدير الرياضي لنادي مانشستر سيتي على مواجهة فريقه المرتقبة ضد كيفن دي بروين لاعب نابولي في دوري أبطال أوروبا.

وسيكون نابولي أحد منافسي مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وقال فيانا: "من الإيجابيات الكبيرة في قرعة دوري أبطال أوروبا أننا سنستضيف كيفين دي بروين في ملعبنا (الاتحاد)، إنه أسطورتنا وسيكون من الرائع رؤيته مرة أخرى".

وأضاف: "أعتقد أن جوارديولا واللاعبين سيكونون سعداء جدًا باستقباله، وكذلك جماهيرنا، ستكون لحظة مثيرة، ونحن متحمسون جدًا لرؤيته مجددًا".

ديلي ميل

بديل أموريم

قدم المهاجم الإنجليزي السابق تشارلي أوستن اقتراحًا مفاجئًا حول بديل روبن أموريم في مانشستر يونايتد حال رحيله.

وقال أوستن: "إذا كان القرار بيدي، فسأسعى لضم زين الدين زيدان، أحاول إقناعه بتدريب مانشستر يونايتد، لا ينبغي أن يكون ذلك ضروريًا، ولكن في هذه اللحظة، أنت بحاجة إليه".

الصحافة الإسبانية

آس

مجموعة الموت

علقت الصحيفة على مجموعة ريال مدريد في مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأقيمت قرعة مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا في مدينة موناكو الفرنسية.

ويلعب ريال مدريد، ضد كل من، مانشستر سيتي، ليفربول، يوفنتوس، بنفيكا، مارسيليا، أولمبياكوس، موناكو، كايرات.

ووصفت الصحيفة مجموعة ريال مدريد، بمجموعة الموت، في إشارة إلى مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي.

حسم مصير مباراة برشلونة وفياريال

يحسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إقامة مباراة برشلونة وفياريال، ضمن منافسات الدوري الإسباني، في إسبانيا.

وتقرر اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، يوم 11 سبتمبر، خلال اجتماعها في تيرانا بألبانيا، مصير خطة إقامة مباراة فياريال وبرشلونة خارج إسبانيا، حيث لا تزال جميع الآراء مطروحة.

وكان الاتحاد الإسباني ورابطة الدوري (الليجا) قد قررا إقامة لقاء برشلونة وفياريال خارج إسبانيا، في مدينة ميامي، على أرضية ملعب هارد روك، يوم 20 ديسمبر.

فوتبول إسبانيا

اهتمام فيورنتينا بـ ألابا

ظهر اهتمام من جانب نادي فيورنتينا الإيطالي، بالتعاقد مع النمساوي ديفيد ألابا مدافع ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتقدم نادي فيورنتينا بعرض إلى ديفيد ألابا لضمه خلال الصيف الجاري.

ويعد ألابا من بين الأعلى اللاعبين أجرا في ريال مدريد، براتب سنوي قدره 10.8 مليون يورو، ويبدي النادي الملكي انفتاحا على بيعه بعدما تراجع دوره في التشكيلة الأساسية بسبب سلسلة من الإصابات خلال الموسمين الماضيين.

ويتزامن ذلك مع اقتراب رحيل بيترو كوموزو، مدافع فيورنتينا الشاب، الذي تلقى عرضا مغريا من أحد أندية الدوري السعودي.

ويسعى فيورنتينا لتعويض كوموزو بلاعب ذي خبرة لقيادة خط دفاعه.

الصحافة الفرنسية

ليكيب

لاعب نيس مطلوب في إنجلترا

أوضحت صحيفة "ليكيب" أن إيفان جيسان مهاجم نيس أصبح على بعد خطوات قليلة من الانضمام إلى أستون فيلا.

وأضاف التقرير أن قيمة الصفقة تبلغ 35 مليون يورو شاملة الإضافات.

كانتي مطلوب

أفادت تقارير صحفية، أن نجولو كانتى، لاعب نادي اتحاد جدة، لديه رغبة في العودة إلى الدورى الفرنسى مرة أخرى، بعد اقترب رحيله عن النادي السعودي قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسب ما ذكرته صحيفة ليكيب، فإن كانتى يرغب في العودة إلى الدورى الفرنسى في ظل وجود إهتمام من أندية موناكو وباريس إف سي لضمه خلال الميركاتو الصيفي الجارى.

الصحافة الإيطالية

توتو ميركاتو

بقاء فلاهوفيتش

أكد داميان كومولي، المدير العام لنادي يوفنتوس، أن المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش من المرجح بنسبة 99% أن يبقى مع ناديه بعد الشائعات التي ربطته بعدة أندية.

وقال كومولي: "لا يوجد أي خلاف بيننا وبين دوسان، إنه جزء من الفريق، من المؤكد أنه سيبقى معنا طوال الموسم، دارت مناقشات عديدة مع بعض الأندية، لكن لم يكن هناك أي اتفاق ملموس".

فوتبول إيطاليا

هويلوند إلى نابولي

نجح نادي نابولي الإيطالي في حسم التعاقد مع راسموس هويلوند، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن المقرر أن ينضم مهاجم مانشستر يونايتد إلى نابولي على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء مقابل 45 مليون يورو وهو ما وافق عليه النادي الإنجليزي.

الصحافة الألمانية

كيكر

فولتمايد على أعتاب نيوكاسل

أكد نادي شتوتجارت أن مهاجمه الألماني نيك وولتمايد، البالغ من العمر 23 عامًا، سيغادر النادي هذا الصيف بعد موافقة النادي على انتقاله إلى نيوكاسل يونايتد مقابل 90 مليون يورو.

وقد تم إعفاء اللاعب من المشاركة في التدريبات استعدادًا لإتمام الصفقة.

وكالة الأنباء الألمانية

سيمونز إلى توتنهام

حصل الهولندي تشافز سيمونز لاعب لايبزيج على إذن بالغياب عن تدريبات فريقه تمهيدا للسفر إلى لندن من أجل استكمال إجراءات انتقاله إلى توتنهام هوتسبير والتوقيع على عقود الانضمام للنادي الإنجليزي.

وتصدر تشيلسي الإنجليزي سباق مفاوضات ضم سيمونز هذا الصيف، حيث كان الفريق وجهة مفضلة بالنسبة للاعب، غير أن المفاوضات لم تكتمل ليكون توتنهام الأقرب لضمه.