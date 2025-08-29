يجري نادي أستون فيلا الإنجليزي، محادثات مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بشأن التعاقد مع ماركو أسينسيو.

ويرغب نادي باريس سان جيرمان، في التخلص من خدمات ماركو أسينسيو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس، أن أستون فيلا يخوض محادثات متقدمة مع باريس سان جيرمان حول التعاقد مع أسينسيو.

وأوضح التقرير، أن أستون فيلا يريد ضم اللاعب لمدة موسم على سبيل الإعارة، بينما يريد باريس سان جيرمان بيع اللاعب نهائيًا.

وتستمر المحادثات بين الناديين حول صيغة الصفقة التي تبدو قريبة.

وكان أسينسيو قد قضى نصف الموسم الماضي معارًا إلى نادي أستون فيلا.

أسينسيو كان قد ارتبط بالانتقال إلى فنربخشة التركي خلال الصيف الجاري، لكن الصفقة لم تتم على الرغم من وصولها إلى الأمتار الأخيرة.

وشارك ماركو أسينسيو في 37 مباراة رفقة باريس سان جيرمان وأستون فيلا خلال الموسم الماضي، أسهم خلالهم في 15 هدفًا، 9 منهم مع الفريق الإنجليزي و6 رفقة بطل دوري أبطال أوروبا، لكن بالنصف الأول من الموسم.

وكان أسينسيو قد انضم إلى باريس سان جيرمان مطلع موسم 2023 في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن ريال مدريد.