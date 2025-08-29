المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

سكاي: أستون فيلا يجري محادثات مع باريس سان جيرمان بشأن ضم أسينسيو

وسام محمد

كتب - وسام محمد

02:44 م 29/08/2025
أسينسيو

أسينسيو

يجري نادي أستون فيلا الإنجليزي، محادثات مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بشأن التعاقد مع ماركو أسينسيو.

ويرغب نادي باريس سان جيرمان، في التخلص من خدمات ماركو أسينسيو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس، أن أستون فيلا يخوض محادثات متقدمة مع باريس سان جيرمان حول التعاقد مع أسينسيو.

وأوضح التقرير، أن أستون فيلا يريد ضم اللاعب لمدة موسم على سبيل الإعارة، بينما يريد باريس سان جيرمان بيع اللاعب نهائيًا.

وتستمر المحادثات بين الناديين حول صيغة الصفقة التي تبدو قريبة.

وكان أسينسيو قد قضى نصف الموسم الماضي معارًا إلى نادي أستون فيلا.

أسينسيو كان قد ارتبط بالانتقال إلى فنربخشة التركي خلال الصيف الجاري، لكن الصفقة لم تتم على الرغم من وصولها إلى الأمتار الأخيرة.

وشارك ماركو أسينسيو في 37 مباراة رفقة باريس سان جيرمان وأستون فيلا خلال الموسم الماضي، أسهم خلالهم في 15 هدفًا، 9 منهم مع الفريق الإنجليزي و6 رفقة بطل دوري أبطال أوروبا، لكن بالنصف الأول من الموسم.

وكان أسينسيو قد انضم إلى باريس سان جيرمان مطلع موسم 2023 في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن ريال مدريد.

 

مباراة أستون فيلا القادمة
باريس سان جيرمان أستون فيلا أسينسيو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg