كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

صفقة تاريخية.. 10 لاعبين يشعلون سوق الانتقالات في صيف 2025 (صور)

محمد همام

كتب - محمد همام

05:07 م 29/08/2025
  عرض 10 صورة
اقترب سوق الانتقالات الصيفية من الإغلاق، حيث ينتهي يوم الإثنين المقبل (1 سبتمبر)، وهنا يسعى الأندية الأوروبية من ترتيب أوراقها وتدعيم صفوفها بالشكل المثالي.

ويُعد الصفقة الأبرز التي قد تحدث في الأيام المقبلة وهو التعاقد مع الهداف السويدي ألكسندر إيزاك هداف فريق نيوكاسل حيث يُعد نادي ليفربول هو المنافس على هذه الصفقة.

ومن المتوقع أن يقدم نادي ليفربول عرضًا ماليًا بقيمة 130 مليون جنيه إسترليني من أجل حسم صفقة صاحب الـ25 عامًا، حيث سبق وأن تقدم "الريدز" بعرض بقيمة 110 ملايين جنيه إسترليني.

وحصل نادي ليفربول على الضوء الأخضر بحسب تقارير صحفية إنجليزية بعدما حسم نادي نيوكاسل صفقة المهاجم الألماني الشاب نيك فولتمايد مقابل 65 مليون جنيه إسترليني.

ويُعد أغلى صفقة لاعب بين الأندية الإنجليزية في صيف 2021 عندما انتقل جاك جيريليش من أستون فيلا إلى مانشستر سيتي مقابل 100 مليون جنيه إسترليني.

لمعرفة صفقات مرشحة أن تحدث قبل غلق باب الانتقالات.. اضغط هنا أو بإمكانك الاطلاع على الألبوم المرفق في الموضوع

ترتيب الدوري الإنجليزي

مواعيد مباريات الجولة الثالثة في الدوري الإنجليزي

ليفربول الدوري الإنجليزي نيوكاسل ترتيب الدوري الإنجليزي ألكسندر إيزاك

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

