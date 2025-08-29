اقترب سوق الانتقالات الصيفية من الإغلاق، حيث ينتهي يوم الإثنين المقبل (1 سبتمبر)، وهنا يسعى الأندية الأوروبية من ترتيب أوراقها وتدعيم صفوفها بالشكل المثالي.

ويُعد الصفقة الأبرز التي قد تحدث في الأيام المقبلة وهو التعاقد مع الهداف السويدي ألكسندر إيزاك هداف فريق نيوكاسل حيث يُعد نادي ليفربول هو المنافس على هذه الصفقة.

ومن المتوقع أن يقدم نادي ليفربول عرضًا ماليًا بقيمة 130 مليون جنيه إسترليني من أجل حسم صفقة صاحب الـ25 عامًا، حيث سبق وأن تقدم "الريدز" بعرض بقيمة 110 ملايين جنيه إسترليني.

وحصل نادي ليفربول على الضوء الأخضر بحسب تقارير صحفية إنجليزية بعدما حسم نادي نيوكاسل صفقة المهاجم الألماني الشاب نيك فولتمايد مقابل 65 مليون جنيه إسترليني.

ويُعد أغلى صفقة لاعب بين الأندية الإنجليزية في صيف 2021 عندما انتقل جاك جيريليش من أستون فيلا إلى مانشستر سيتي مقابل 100 مليون جنيه إسترليني.

