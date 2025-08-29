صفقة دوناروما معلقة.. مانشستر سيتي بانتظار قرار إيدرسون

توصل الحارس الدولي الإيطالي جيانلويجي دوناروما، قائد منتخب بلاده، إلى اتفاق شخصي مع مانشستر سيتي، لكن انتقاله إلى ملعب الاتحاد لا يزال مرتبطًا بمستقبل البرازيلي إيدرسون، الحارس الأساسي للفريق الإنجليزي في السنوات الأخيرة.

إيدرسون كلمة السر في انتقال دوناروما إلى مانشستر سيتي

ووفقًا لتقارير صحفية أبرزها فوتبول إيطاليا، فإن مانشستر سيتي مستعد لدفع ما يقارب 30 مليون يورو للحصول على خدمات دوناروما، الذي أصبح قريبًا من الرحيل عن باريس سان جيرمان بعد فشل المفاوضات حول تجديد عقده، في ظل تعاقد النادي الفرنسي مع الحارس لوكاس شيفالييه.

وأكد الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو أن دوناروما اتفق بالفعل على الشروط الشخصية مع سيتي، غير أن إتمام الصفقة يعتمد على قرار إيدرسون، الذي ارتبط اسمه بالرحيل هذا الصيف، بعدما كان الحارس الأول لبيب جوارديولا طوال ستة مواسم شهدت تتويج الفريق بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويمتلك مانشستر سيتي حاليًا قوة كبيرة في مركز حراسة المرمى، بعد ضم الحارس الشاب جيمس ترافورد من بيرنلي، والذي شارك بالفعل في أول مباراتين للفريق في البريميرليج.

ويأمل دوناروما أن يحسم مستقبل إيدرسون قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية، في ظل اهتمام نادي جالطة سراي التركي بالتعاقد مع الحارس البرازيلي البالغ من العمر 32 عامًا، بينما لا يدخل النصر السعودي في المنافسة على ضمه حتى الآن.

