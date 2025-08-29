المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
صفقة دوناروما معلقة.. مانشستر سيتي بانتظار قرار إيدرسون

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

07:36 م 29/08/2025
دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان

جيانلويجي دوناروما

توصل الحارس الدولي الإيطالي جيانلويجي دوناروما، قائد منتخب بلاده، إلى اتفاق شخصي مع مانشستر سيتي، لكن انتقاله إلى ملعب الاتحاد لا يزال مرتبطًا بمستقبل البرازيلي إيدرسون، الحارس الأساسي للفريق الإنجليزي في السنوات الأخيرة.

إيدرسون كلمة السر في انتقال دوناروما إلى مانشستر سيتي

ووفقًا لتقارير صحفية أبرزها فوتبول إيطاليا، فإن مانشستر سيتي مستعد لدفع ما يقارب 30 مليون يورو للحصول على خدمات دوناروما، الذي أصبح قريبًا من الرحيل عن باريس سان جيرمان بعد فشل المفاوضات حول تجديد عقده، في ظل تعاقد النادي الفرنسي مع الحارس لوكاس شيفالييه.

مانشستر سيتي يبلغ توتنهام برفض بيع سافينيو

وأكد الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو أن دوناروما اتفق بالفعل على الشروط الشخصية مع سيتي، غير أن إتمام الصفقة يعتمد على قرار إيدرسون، الذي ارتبط اسمه بالرحيل هذا الصيف، بعدما كان الحارس الأول لبيب جوارديولا طوال ستة مواسم شهدت تتويج الفريق بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويمتلك مانشستر سيتي حاليًا قوة كبيرة في مركز حراسة المرمى، بعد ضم الحارس الشاب جيمس ترافورد من بيرنلي، والذي شارك بالفعل في أول مباراتين للفريق في البريميرليج.

ويأمل دوناروما أن يحسم مستقبل إيدرسون قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية، في ظل اهتمام نادي جالطة سراي التركي بالتعاقد مع الحارس البرازيلي البالغ من العمر 32 عامًا، بينما لا يدخل النصر السعودي في المنافسة على ضمه حتى الآن.

للاطلاع على جدول مباريات اليوم اضغط هنا

مباراة مانشستر سيتي القادمة
دوناروما – إيدرسون – مانشستر سيتي – انتقالات صيفية

