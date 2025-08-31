المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

ليس إيزاك وجويهي.. ليفربول يخطط لصفقة مفاجئة

محمد همام

كتب - محمد همام

08:01 م 29/08/2025
ليفربول

فريق ليفربول - صورة أرشيفية

كشفت تقارير صحفية عالمية، اليوم الجمعة، عن رغبة إدارة نادي ليفربول في التعاقد مع لاعب وسط في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وشهدت الفترة الماضية مفاوضات من جانب ليفربول للتعاقد مع الثنائي ألكسندر إيزاك من نيوكاسل، ومارك جويهي من كريستال بالاس.

وحصل نادي ليفربول على الضوء الأخضر من نيوكاسل للحصول على إيزاك البالغ من العمر 25 عامًا، حيث يُحتمل أن تصل قيمة الصفقة إلى 130 مليون جنيه إسترليني.

مفاجأة ليفربول

بحسب صحيفة footballinsider247 العالمية، فإن ليفربول يضع في حساباته التعاقد مع مورجان روجرز في حال رحيل هارفي إليوت.

وتأتي هذه الخطوة في ظل احتمالية انتقال إليوت إلى صفوف لايبزيغ، حيث يسعى النادي الألماني للتعاقد معه بعد رحيل تشابي سيمونز إلى توتنهام.

صاحب الـ23 عامًا يلعب في صفوف أستون فيلا منذ عام 2024، ويملك عقدًا يمتد حتى عام 2030، كما سبق له اللعب في ناشئي مانشستر سيتي.

وانضم روجرز إلى أستون فيلا في 2024 مقابل 10 ملايين يورو، وشارك في 72 مباراة، سجل خلالها 17 هدفًا وصنع 17 تمريرة حاسمة.

موقعة منتظرة

من المقرر أن يواجه ليفربول فريق آرسنال يوم الأحد المقبل على ملعب "الآنفيلد" في السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ويأمل "الريدز" في تحقيق الانتصار الثالث على التوالي، بعد الفوز على بورنموث 4–2، ثم نيوكاسل يونايتد 3–2.

في المقابل، حقق آرسنال انتصارات ضد مانشستر يونايتد 1–0، ثم ليدز يونايتد 5–0.

ترتيب الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي ليفربول آرسنال مورجان روجرز

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار تهمك

التعليقات

