كشفت تقارير صحفية عالمية، اليوم الجمعة، عن رغبة إدارة نادي ليفربول في التعاقد مع لاعب وسط في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وشهدت الفترة الماضية مفاوضات من جانب ليفربول للتعاقد مع الثنائي ألكسندر إيزاك من نيوكاسل، ومارك جويهي من كريستال بالاس.

وحصل نادي ليفربول على الضوء الأخضر من نيوكاسل للحصول على إيزاك البالغ من العمر 25 عامًا، حيث يُحتمل أن تصل قيمة الصفقة إلى 130 مليون جنيه إسترليني.

مفاجأة ليفربول

بحسب صحيفة footballinsider247 العالمية، فإن ليفربول يضع في حساباته التعاقد مع مورجان روجرز في حال رحيل هارفي إليوت.

وتأتي هذه الخطوة في ظل احتمالية انتقال إليوت إلى صفوف لايبزيغ، حيث يسعى النادي الألماني للتعاقد معه بعد رحيل تشابي سيمونز إلى توتنهام.

صاحب الـ23 عامًا يلعب في صفوف أستون فيلا منذ عام 2024، ويملك عقدًا يمتد حتى عام 2030، كما سبق له اللعب في ناشئي مانشستر سيتي.

وانضم روجرز إلى أستون فيلا في 2024 مقابل 10 ملايين يورو، وشارك في 72 مباراة، سجل خلالها 17 هدفًا وصنع 17 تمريرة حاسمة.

موقعة منتظرة

من المقرر أن يواجه ليفربول فريق آرسنال يوم الأحد المقبل على ملعب "الآنفيلد" في السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ويأمل "الريدز" في تحقيق الانتصار الثالث على التوالي، بعد الفوز على بورنموث 4–2، ثم نيوكاسل يونايتد 3–2.

في المقابل، حقق آرسنال انتصارات ضد مانشستر يونايتد 1–0، ثم ليدز يونايتد 5–0.

ترتيب الدوري الإنجليزي