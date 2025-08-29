كشف البرتغالي روبن أموريم المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن أنه يتعامل مع لاعبيه حسب كل موقف، وذلك في أعقاب الخروج المفاجئ للفريق من بطولة كأس كاراباو.

وودع مانشستر يونايتد كأس كاراباو بعدما خسر بركلات الترجيح أمام فريق جريمسبي الذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة بإنجلترا بعد التعادل 2 - 2 في الوقت الأصلي.

بعد 26 ركلة ترجيح.. مانشستر يونايتد يودع كأس كاراباو أمام فريق درجة رابعة

وخرج أموريم بتصريحات غاضبة ضد لاعبيه عقب الهزيمة الصادمة، حيث قال إن أدائهم يعبر عن نفسه بوضوح، قبل أن يشير أنه سيناقش مستقبله خلال فترة التوقف الدولي التي تستمر أسبوعين والتي تأتي بعد مباراة السبت على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد بيرنلي.

وقال أموريم في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "في بعض الأحيان أكره اللاعبين، وفي أحيان أخرى أحبهم، وأحيانا أريد أن أدافع عنهم، فهذه هي طريقتي في التعامل، وسأظل هكذا".

وأضاف: "في بعض الأحيان، أرغب في الاستقالة، وفي أحيان أخرى، أريد البقاء هنا لـ 20 عاما، وفي بعض الأوقات أيضا أحب أن أكون مع هؤلاء اللاعبين، وأوقات أخرى لا أريد ذلك".

وأكمل: "أريد أن أتحسن في هذا الأمر، وسيكون هذا صعبا".

طالع مباريات الجولة الثالثة في الدوري الإنجليزي من هنا