"الإصابات" تضع أرتيتا في ورطة قبل قمة ليفربول وأرسنال

يعاني فريق أرسنال بقيادة مدربه ميكيل أرتيتا من كثرة الإصابات وذلك قبل مواجهة ليفربول والمقرر إقامتها يوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد أرسنال لمواجهة مضيفه ليفربول بعد غد الأحد في صدام مبكر بين المتنافسين على اللقب وذلك في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وسيواجه أرسنال نظيره ليفربول وهو يعاني من الكثير من الإصابات، من بينهم القائد مارتن أوديجارد.

وتعرض أوديجارد لإصابة في الكتف خلال المباراة التي فاز فيها أرسنال على ليدز 5-0.

وقال أرتيتا في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "أوديجارد لم يتدرب بعد، وإذا تدرب سيكون ذلك غدا السبت، يبذل كل ما في وسعه، ونفعل ما بوسعنا لكي يكون متاحا، ولكن علينا أن ننتظر ونرى ما سيحدث في الغد، إذا سار كل شيء بشكل جيد، يمكنه الإنضمام إلينا".

وكان ساكا، الذي غادر مباراة ليدز، غاب لأكثر من ثلاثة أشهر الموسم الماضي بسبب تمزق في عضلة الفخذ الخلفية واضطر للخضوع لعملية جراحية.

وعن ساكا، أكد أرتيتا، قائلًا: "لن يحتاج هذه المرة، الإصابة ليست سيئة مثل الإصابة الماضية"، مضيفا أن الإصابة ليست في نفس الساق، ولكنه سيغيب لأسابيع قليلة.

وفي نفس السياق، خضع كاي هافيرتز لجراحة في الركبة بعدما أصيب في المباراة الافتتاحية أمام مانشستر يونايتد.

وقال مدرب أرتيتا: "أعتقد أن هافيرتز سيغيب لأسابيع، ولكني لا أعلم عدد الأشهر التي سوف يغيبها، قام بعمل مذهل للتعافي من الإصابة السابقة، فقدنا لاعبا كبيرا لعدة أسابيع، ولكن الجراحة كانت هي الشيء الصحيح".

وغاب هافيرتز لعدة أشهر في الموسم الماضي بسبب تمزق في العضلة الخلفية.

