المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"الإصابات" تضع أرتيتا في ورطة قبل قمة ليفربول وأرسنال

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:40 م 29/08/2025
أرسنال - ارسنال

أرسنال

يعاني فريق أرسنال بقيادة مدربه ميكيل أرتيتا من كثرة الإصابات وذلك قبل مواجهة ليفربول والمقرر إقامتها يوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد أرسنال لمواجهة مضيفه ليفربول بعد غد الأحد في صدام مبكر بين المتنافسين على اللقب وذلك في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

طالع مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي من هنا

وسيواجه أرسنال نظيره ليفربول وهو يعاني من الكثير من الإصابات، من بينهم القائد مارتن أوديجارد.

وتعرض أوديجارد لإصابة في الكتف خلال المباراة التي فاز فيها أرسنال على ليدز 5-0.

وقال أرتيتا في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "أوديجارد لم يتدرب بعد، وإذا تدرب سيكون ذلك غدا السبت، يبذل كل ما في وسعه، ونفعل ما بوسعنا لكي يكون متاحا، ولكن علينا أن ننتظر ونرى ما سيحدث في الغد، إذا سار كل شيء بشكل جيد، يمكنه الإنضمام إلينا".

وكان ساكا، الذي غادر مباراة ليدز، غاب لأكثر من ثلاثة أشهر الموسم الماضي بسبب تمزق في عضلة الفخذ الخلفية واضطر للخضوع لعملية جراحية.

وعن ساكا، أكد أرتيتا، قائلًا: "لن يحتاج هذه المرة، الإصابة ليست سيئة مثل الإصابة الماضية"، مضيفا أن الإصابة ليست في نفس الساق، ولكنه سيغيب لأسابيع قليلة.

وفي نفس السياق، خضع كاي هافيرتز لجراحة في الركبة بعدما أصيب في المباراة الافتتاحية أمام مانشستر يونايتد.

وقال مدرب أرتيتا: "أعتقد أن هافيرتز سيغيب لأسابيع، ولكني لا أعلم عدد الأشهر التي سوف يغيبها، قام بعمل مذهل للتعافي من الإصابة السابقة، فقدنا لاعبا كبيرا لعدة أسابيع، ولكن الجراحة كانت هي الشيء الصحيح".

وغاب هافيرتز لعدة أشهر في الموسم الماضي بسبب تمزق في العضلة الخلفية.

ترتيب الدوري الإنجليزي

أرسنال ليفربول الدوري الإنجليزي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg