تحدث محمد صلاح، نجم ليفربول، عن عدة أمور متعلقة بذكرياته ووضعه الحالي مع "الريدز"، وأهدافه في الفترة المقبلة.

وقال صلاح في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "أتيت إلى هنا ولعبت قرابة 10 سنوات مع ناد مثل ليفربول بعد تجربة لم تنجح مع تشيلسي، دائما ما أقول لنفسي (حسنا لقد كافحت بشدة للعودة وتقديم شيء مميز هنا في ناد مثل ليفربول) لذا إنه إنجاز رائع لي وأنا سعيد جدا بذلك".

وأضاف: "اللاعبون هم اللاعبون، نتحدث دائما مع بعضنا البعض ونهتم ببعضنا البعض أكثر من أي شيء آخر، لذلك عندما يأتي إليّ لاعب ويقول إنني لا ألعب وأنا لست سعيدا أقول له أولا (اذهب إلى مكان آخر، فأنت بحاجة إلى اللعب حتى في ناد أصغر)".

وأوضح: "مع كل الاحترام فإن فيورنتينا أصغر من تشيلسي، لذلك عندما كنت في تشيلسي كنت أشعر بأنني لا ألعب ولم أكن سعيدا وكنت بحاجة إلى الذهاب إلى مكان آخر لإثبات أنني أستطيع اللعب، وعندما تلعب تكون سعيدا سواء في ناد صغير أو ناد أكبر".

وواصل: "عندما تلعب تكون في غاية السعادة، لذلك أقول للاعبين دائما إذا لم تكن سعيدا هنا فانتقل إلى مكان آخر".

وأردف: "كنت وقتها في الـ21 من عمري وكنت مؤمنا بنفسي كثيرا في ذلك الوقت، لطالما آمنت بقدرتي على لعب كرة القدم ولأن هذا هو عملي كنت أقول (لنذهب إلى مكان آخر)، لكنني أردت اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، هنا في الدوري الممتاز الأجواء مميزة والملعب دائما ممتلئ سواء على أرضنا أو خارجها".

واستمر: "أحاول مساعدة الفريق وهو ما يعود بالنفع علينا جميعا، أعتقد أن الآن دوري قد تغير لأن شخصيتي تغيرت أيضا فأنا الآن أكبر سنا".

وتابع: "الأشخاص من حولك يمكنهم دائما إسقاطك أو رفعك، دائما ما يحاول من حولك جعلك تشعر بالرضا، لكن ما يحدث عادة هو أنك تشعر بأنك ضحية وتشعر أن الأمور السلبية ليست بسببك".

وأكد: "أشعر أنني بحال جيدة وأعتقد أن دافعي هذا الموسم مختلف بعض الشيء، لم يعد الأمر مجرد دافع فردي بل جماعي أيضا وهو الأهم، الآن أريد حقا أن يفوز الفريق بالدوري الإنجليزي الممتاز".

وأكمل: "بالنسبة لي كان الموسم الماضي موسما مثاليا، فزنا باللقب وحققت جوائز فردية والآن نحاول منح اللاعبين الشباب المزيد من الخبرة ومساعدة الفريق على الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز مرارا وتكرارا هذا هو ما يدفعهم لغرس روح الفوز في نفوسهم".

وأسهب: "أحاول دائما إيجاد دوافع، أحاول دائما تذكر أيام صغري عندما كنت ألعب كرة القدم فقط للاستمتاع بها وحبها، لكن انظر إلى حالي الآن، أشعر بالامتنان لوجودي هنا بين الجماهير، إذا لاحظت بداية مشواري هنا كنت دائما كنت أنظر إلى المشجعين كطفل مصري يقدم أداء رائعا في هذا المستوى وألعب في أنفيلد وأصبح نجما فيه، إنه لأمر رائع".

وذكر: "عندما أستيقظ من النوم أقوم بأداء الصلاة والتأمل والامتنان لما أحققه فهناك الملايين الذين يريدون أن يكونوا في نفس وضعي".

وعن المرشح الأبرز للقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم قال صلاح: "كما قلت سابقا أرى أن أرسنال هو المرشح الأول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ففريقهم يلعب سويا لمدة 5 أو 6 سنوات لذا فهم يتفهمون بعضهم البعض وكان لديهم نفس المدربٌ طوال الفترة ذاتها أيضا وهذا يجعل الفريق متماسكا لفترة طويلة".

وأتم: "المدرب يمنحني مساحة لأقول رأيي وأخبره بما أراه في الفريق وما يمكننا تحسينه، حتى لو شعرت برغبة في الذهاب وإخباره بأننا نحتاج إلى هذا الرجل في هذا المركز أعتقد أنه سيستمع كثيرا وهذا شيء أُقدّره حقا كثيرا".

