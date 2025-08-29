مانشستر يونايتد يتخلص من المنبوذ

أعطى نادي مانشستر يونايتد الضوء الأخضر من أجل رحيل لاعبه البرازيلي أنتوني إلى ريال بيتيس في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ومن المقرر أن ينتهي سوق الانتقالات الصيفية في الأول من سبتمبر المقبل (مساء الإثنين)، وهذا ما جعل نادي مانشستر يونايتد يحاول الإسراع في رحيل الجناح البرازيلي.

وكان نادي مانشستر يونايتد قد أعلن في وقت سابق وضع البرازيلي أنتوني على قائمة الراحلين، بعدما خرج من حسابات المدرب روبن أموريم.

وكلف أنتوني خزينة مانشستر يونايتد في صيف 2022 مبلغًا بقيمة 95 مليون يورو، بعدما انتقل من صفوف آياكس.

وشارك أنتوني مع مانشستر يونايتد في 96 مباراة بكافة المسابقات، ليسجل 12 هدفًا، كما صنع خمسة أهداف.

عودة للنجاح

بحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن مانشستر يونايتد وافق على عرض ريال بيتيس لضم أنتوني، حيث حصل الجناح البرازيلي على إذن بالسفر لإتمام الصفقة.

وأوضحت شبكة "سكاي سبورتس" أن الاتفاق يجرى الآن على الشروط الشخصية بين اللاعب البرازيلي وريال بيتيس.

وسبق أن خاض أنتوني تجربة مع ريال بيتيس على سبيل الإعارة في النصف الثاني من الموسم الماضي، ليسجل تسعة أهداف، كما صنع خمسة أهداف في 26 مباراة.

