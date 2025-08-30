المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
قبل قمة ليفربول.. أرسنال يتسلح بسلسلة اللا هزيمة خارج أرضه في بريميرليج

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

04:41 م 30/08/2025
احتفال لاعبو أرسنال مع الحارس ديفيد رايا

أرسنال

يتطلع نادي أرسنال لمواصلة سلسلة اللا هزيمة خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يحل ضيفًا على ليفربول، غدًا الأحد.

وتتجه أنظار الساحرة المستديرة إلى ملعب "أنفيلد" من أجل متابعة القمة المرتقبة بين ليفربول وأرسنال والمقرر إقامتها في السادسة والنصف مساء الأحد.

وتقام مباراة ليفربول وأرسنال ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

طالع مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي من هنا

ليفربول ضد أرسنال

ستكون قمة الأحد مليئة بالإثارة نظرًا لقوة المنافسة بين الفريقين من أجل مواصلة الانتصارات في بريميرليج.

وكان ليفربول بدأ مشواره في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بالفوز على بورنموث بنتيجة 4-2، ثم انتصر على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 3-2.

كما حقق أرسنال الفوز على مانشستر يونايتد (1-0)، وليدز يونايتد (5-0).

أرسنال لم يُهزم في آخر 15 مباراة خارج أرضه

لم يُهزم أرسنال في آخر 15 مباراة خاضها خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ خسارته أمام نيوكاسل 1-0 في نوفمبر 2024.

وخلال تلك الفترة فاز الجانرز في 8 مباريات وتعادل في 7.

ولم يحقق المدفعجية سلسلة أطول من الهزيمة خارج أرضهم في المسابقة إلا بين أبريل 2003 وسبتمبر 2004 (27 مباراة) وأغسطس 2001 وسبتمبر 2002 (23 مباراة).

رحلة صلاح نحو الهدف الـ200.. الهدافون التاريخيون في الدوري الإنجليزي

أرسنال ليفربول الدوري الإنجليزي

أخبار تهمك

