جوميز يعطل صفقة انتقال جويهي إلى ليفربول

شهدت المفاوضات بين إدارتي ليفربول وكريستال بالاس تطورات جديدة بشأن التعاقد مع المدافع الإنجليزي مارك جويهي قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية.

ويحاول نادي ليفربول التعاقد مع جويهي لتدعيم الجانب الدفاعي رغم الحصول على خدمات المدافع الإيطالي الشاب جيوفاني ليوني قادمًا من بارما.

رفض ليفربول

بحسب شبكة "بي بي سي" البريطانية، فإن كريستال بالاس سيطلب استعارة جوزيه جوميز بجانب الحصول على 30 مليون جنيه إسترليني.

طلب نادي كريستال بالاس سيجد رفضًا من جانب ليفربول، الذي يرى في جوميز مدافعًا متعدد الأدوار في ظل إمكانية مشاركته في الجانب الأيسر والأيمن.

ومن المقرر أن ينتهي عقد جويهي مع كريستال بالاس في الصيف المقبل، وهو ما جعل ليفربول يسعى لضم اللاعب قبل إغلاق الانتقالات.

وكانت تقارير صحفية قد كشفت في وقت سابق عن اتفاق تم بين إدارة ليفربول وجويهي للانتقال إلى "الريدز"، حيث يضغط اللاعب لإتمام الصفقة.

موقعة ضد آرسنال

ينتظر أن يخوض فريق ليفربول مباراة قوية مساء غدٍ الأحد ضد آرسنال في إطار الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي، في لقاء سيقام على ملعب "آنفيلد".

وكان فريق ليفربول قد حقق الفوز في أول جولتين على حساب بورنموث بنتيجة 4-2، ثم نيوكاسل بنتيجة 3-2.

في المقابل، حقق آرسنال الفوز على مانشستر يونايتد بنتيجة 1-0، ثم الفوز على ليدز يونايتد بنتيجة 5-0.

ترتيب الدوري الإنجليزي