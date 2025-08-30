انتصر نادي مانشستر يونايتد لأول مرة في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بتفوقه (3-2) على ضيفه بيرنلي في مباراة جمعتهما على ملعب أولد ترافورد ضمن مباريات الجولة اثالثة.

ووجد مانشستر يونايتد صعوبة في الحصول على النقاط كاملة، بعدما عاد بيرنلي من التأخر مرتين، ليبقى التعادل مستمرًا حتى الدقائق الـ+90 التي تحصل خلالها فريق المدرب البرتغالي روبن أموريم على ركلة جزاء، حولها برونو فيرنانديز إلى هدف بـ3 نقاط.

واستفاق مانشستر يونايتد من كابوس توديع كأس كاراباو على يد جريمبسي تاون، أحد فرق الدرجة الرابعة.

وبات في رصيد مانشستر يونايتد 4 نقاط من التعادل مع فولهام والفوز على بيرنلي بعد خسارة أولى أمام أرسنال. (طالع ترتيب الدوري الإنجليزي بالكامل من هنا)

تشكيل مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: ألتاي بايندير

الدفاع: ماتياس دي ليخت، ليني يورو، لوك شاو

الوسط: ديوجو دالوت، كاسيميرو، ماسون ماونت، برونو فيرنانديز، أماد ديالو

الهجوم: بريان مبيومو، ماتياس كونيا

وجلس على مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد: أندريه أونانا، باتريك دورجو، آيدن هيفين، هاري ماجواير، نصير مزراوي، كوبي ماينو، مانويل أوجارتي، بنيامين سيسكو، جوشوا زيركزي.

وشارك دالوت بدلًا من دورجو كتغيير وحيد في تشكيل مانشستر يونايتد، مقارنة بالمباراة الماضية في الدوري الإنجليزي أمام فولهام.

تفاصيل مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي

بدأ مانشستر يونايتد في تشكيل خطورة مبكرة على مرمى بيرنلي، بتسديدة من البرازيلي ماتياس كونيا في الدقيقة 5 مرت إلى جانب القائم الأيسر لدوبرافكا.

وتصدى دوبرافكا لتسديدة قوية من الكاميروني بريان مبيومو في الدقيقة 14.

وواصل مبيومو تهديد مرمى بيرنلي، ليصوب تسديدة قوية بجانب القائم الأيمن في الدقيقة 15.

وتحصل مانشستر يونايتد على ركلة جزاء بعد مخالفة من كايل ووكر في الدقيقة 17 لكن الحكم ألغاها بعد عودته إلى شاشة الـVAR، إذ تبين أن المخالفة كانت خارج منطقة جزاء بيرنلي.

وسجل مانشسستر يونايتد هدفًا في الدقيقة 27 بنيران صديقة، إذ ارتطمت الكرة بعد عودتها من عارضة بيرلني في جسد اللاعب جوش كولين قبل أن تسكن شباك دوبرافكا.

واضطر كونيا إلى مغادرة ملعب أولد ترافورد مصابًا في الدقيقة 30.

وأهدر أماد ديالو 3 فرص متتالية في الدقائق 39 و44 و45+5، كان أسهلها الأخيرة التي أرسلها أعلى عارضة بيرنلي رغم أنه كان في مواجهة مباشرة مع دوبرافكا دون أي رقابة دفاعية.

وفي الشوط الثاني، تمكن الجنوب أفريقي لايلي فوستر من إدراك التعادل لبيرنلي في الدقيقة 55 بعد عرضية متوسطة، حولها بقدمه من لمسة واحدة نحو شباك مانشستر يونايتد.

وفي غضون دقائق، عاد مانشستر يونايتد إلى التقدم بفضل مبيومو الذي تلقى تمريرة أرضية ذكية من ديوجو دالوت في حدود الدقيقة 57، لم يجد صعوبة في إسكانها الشباك.

ونجح فوستر في إضافة هدف ثان في الدقيقة 59 بعد مراوغة حارس مانشستر يونايتد لكن الـVAR ألغى هدف بيرنلي بداعي التسلل.

وأحرز جايدون أنتوني هدف تعادل بيرنلي في الدقيقة 66 بعد خطأ من بايندير في إبعاد الكرة، ليجدها اللاعب أمامه حيث تابعها بسهولة في شباك مانشستر يونايتد.

ومالت الأفضلية بعد ذلك إلى مانشستر يونايتد الذي أهدر أكثر من فرصة، أبرزها رأسية البديل بنيامين سيسكو في الدقيقة 87.

وطالب الإيفواري أماد ديالو بالحصول على ركلة جزاء في الدقائق الـ+90، ليحتسبها الحكم بعد عودته إلى شاشة الـVAR قبل أن يحولها برونو فيرنانديز إلى هدف ثمين، بالتحديد في الدقيقة السابعة.