تعثر نادي توتنهام هوتسبر على أرضه، اليوم السبت، بالخسارة (1-0) أمام ضيفه بورنموث في مباراة أقيمت بينهما ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي.

توتنهام يتعثر أمام بورنموث

تمكن بورنموث من التقدم بهدف عن طريق البرازيلي إيفانيلسون الذي استغل تمريرة سينسي، ليصوب تسديدة في الدقيقة 5 اصطدمت بكريستيان روميرو قبل أن تسكن شباك فيكاريو.

وظل بورنموث أفضل كثيرًا من توتنهام، خاصة خلال الشوط الأول الذي لم يسدد خلاله فريق توماس فرانك أي كرة على مرمى الضيوف.

وواصل بورنموث تفوقه، إذ تصدى فيكاريو لكرتين من أمام سيمينيو وإيفانيلسون، كما أدت عارضة توتنهام ما عليها بإبعاد تسديدة بروكس.

وسدد توتنهام طيلة الدقائق التسعين أمام بورنموث كرة واحدة على المرمى، ليقدم أداءً هجوميًا بائسًا في انتظار ما سيضيفه الوافد الجديد الهولندي تشافي سيمونز.

تقديم سيمونز

وكان توتنهام قدم تشافي سيمونز إلى الجماهير ووسائل الإعلام قبل انطلاق مباراة بورنموث.

وانضم تشافي سيمونز إلى توتنهام، قادمًا من صفوف لايبزيج في صفقة كلفت 60 مليون يورو.