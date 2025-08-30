المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الفرحة بسيمونز لم تدم.. توتنهام يسقط على أرضه أمام بورنموث

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:39 م 30/08/2025
سيمونز

تشافي سيمونز أثناء تقديمه لاعبا لتوتنهام

تعثر نادي توتنهام هوتسبر على أرضه، اليوم السبت، بالخسارة (1-0) أمام ضيفه بورنموث في مباراة أقيمت بينهما ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي.

وخسر فريق المدرب الدنماركي توماس فرانك لأول مرة في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد انتصارين متتاليين على كل من بيرنلي ومانشستر سيتي.

توتنهام يتعثر أمام بورنموث

تمكن بورنموث من التقدم بهدف عن طريق البرازيلي إيفانيلسون الذي استغل تمريرة سينسي، ليصوب تسديدة في الدقيقة 5 اصطدمت بكريستيان روميرو قبل أن تسكن شباك فيكاريو.

وظل بورنموث أفضل كثيرًا من توتنهام، خاصة خلال الشوط الأول الذي لم يسدد خلاله فريق توماس فرانك أي كرة على مرمى الضيوف.

وواصل بورنموث تفوقه، إذ تصدى فيكاريو لكرتين من أمام سيمينيو وإيفانيلسون، كما أدت عارضة توتنهام ما عليها بإبعاد تسديدة بروكس.

وسدد توتنهام طيلة الدقائق التسعين أمام بورنموث كرة واحدة على المرمى، ليقدم أداءً هجوميًا بائسًا في انتظار ما سيضيفه الوافد الجديد الهولندي تشافي سيمونز.

تقديم سيمونز

وكان توتنهام قدم تشافي سيمونز إلى الجماهير ووسائل الإعلام قبل انطلاق مباراة بورنموث.

وانضم تشافي سيمونز إلى توتنهام، قادمًا من صفوف لايبزيج في صفقة كلفت 60 مليون يورو.

مباراة توتنهام هوتسبر القادمة
الدوري الإنجليزي توتنهام بورنموث

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

التعليقات

