أمام أنظار فولتمايد.. نيوكاسل يكتفي بالتعادل مع ليدز في الدوري الإنجليزي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

09:59 م 30/08/2025
نيوكاسل

من مباراة ليدز ونيوكاسل

اكتفى نادي نيوكاسل يونايتد بالتعادل دون أهداف مع مضيفه ليدز يونايتد في مباراة جمعت بينهما على ملعب إيلاند رود، اليوم السبت، ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

وظهر المهاجم الجديد نيك فولتمايد في مدرجات ملعب إيلاند رود، بعدما أعلن نيوكاسل يونايتد في وقت سابق من هذا الصباح، التعاقد معه من شتوتجارت الألماني في صفقة قياسية كلفت نحو 85 مليون يورو.

نيوكاسل يكتفي بالتعادل مع ليدز

بدا هجوم نيوكاسل يونايتد متأثرًا بشدة بغياب كل من السويدي ألكسندر إيزاك والإنجليزي أنتوني جوردون.

ويغيب إيزاك بسبب طلبه الرحيل عن نيوكاسل يونايتد في وقت سابق، إذ لا يتدرب مع فريق إيدي هاو، بينما تعرض جوردون للإيقاف 3 مباريات بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة أمام ليفربول.

من جانبه، لم يقدم ليدز ما يستحق عليه الحصول على 3 نقاط أمام نيوكاسل، مكتفيًا بتسديدة واحدة طيلة الدقائق الـ90 عن طريق المهاجم دومينيك كالفيرت لوين.

وقال جيمي كاراجر في تحليل مباراة نيوكاسل وليدز لشبكة سكاي سبورتس التليفزيونية: "المباراة كانت عبارة عن إرسال الكرة من منطقة لمنطقة دون جودة حقيقية".

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

يشار إلى أن نيوكاسل يونايتد ما يزال دون أي فوز في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد التعادل مع أستون فيلا وليدز يونايتد، والخسارة على يد ليفربول.

مباراة نيوكاسل القادمة
الدوري الإنجليزي نيوكاسل يونايتد ليدز يونايتد

