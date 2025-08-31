تقارير: ميلان يحاول ضم جو جوميز من ليفربول

يضع نادي ميلان الإيطالي، التعاقد مع جو جوميز مدافع نادي ليفربول الإنجليزية، أولوية لضمه قبل غلق نافذة الانتقالات الصيفية.

ويغلق سوق الانتقالات الصيفي في الدوريات الأوروبية بنهاية الغد الاثنين.

ميلان يحاول ضم جوميز

وبحسب شبكة سكاي، فإن ميلان يخوض مفاوضات لضم جو جوميز من ليفربول خلال الصيف الجاري.

ويبدو أن نادي ميلان، قد تخلى عن مدافع مانشستر سيتي مانويل أكانجي بعد تلقي القليل من التشجيع بأنه منفتح على هذه الخطوة.

ويحظى جوميز باهتمام عديد الأندية خلال الصيف الجاري، بعدما خرج من حسابات أرني سلوت مدرب ليفربول.

ولن يسمح ليفربول لجوميز بالرحيل على سبيل الإعارة، كما أنهم مترددون في بيع اللاعب الذي يقدم الكثير من التنوع في خط دفاعهم.

ويعتمد أرني سلوت، على الثنائي فيرجيل فان دايك، وإبراهيما كوناتي في خط الدفاع، بينما يلعب جوميز كبديل.

وشارك جوميز كبديل في مباراة ليفربول أمام بورنموث لمدة 18 دقيقة في الجولة الأولى من الدوري.

ويمتد عقد جوميز مع ليفربول حتى نهاية موسم 2027.

ترتيب الدوري الإنجليزي