المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

تقارير: ميلان يحاول ضم جو جوميز من ليفربول

وسام محمد

كتب - وسام محمد

03:14 م 31/08/2025
جو جوميز - ليفربول

جو جوميز

يضع نادي ميلان الإيطالي، التعاقد مع جو جوميز مدافع نادي ليفربول الإنجليزية، أولوية لضمه قبل غلق نافذة الانتقالات الصيفية.

ويغلق سوق الانتقالات الصيفي في الدوريات الأوروبية بنهاية الغد الاثنين.

ميلان يحاول ضم جوميز

وبحسب شبكة سكاي، فإن ميلان يخوض مفاوضات لضم جو جوميز من ليفربول خلال الصيف الجاري.

ويبدو أن نادي ميلان، قد تخلى عن مدافع مانشستر سيتي مانويل أكانجي بعد تلقي القليل من التشجيع بأنه منفتح على هذه الخطوة.

ويحظى جوميز باهتمام عديد الأندية خلال الصيف الجاري، بعدما خرج من حسابات أرني سلوت مدرب ليفربول.

ولن يسمح ليفربول لجوميز بالرحيل على سبيل الإعارة، كما أنهم مترددون في بيع اللاعب الذي يقدم الكثير من التنوع في خط دفاعهم.

ويعتمد أرني سلوت، على الثنائي فيرجيل فان دايك، وإبراهيما كوناتي في خط الدفاع، بينما يلعب جوميز كبديل.

وشارك جوميز كبديل في مباراة ليفربول أمام بورنموث لمدة 18 دقيقة في الجولة الأولى من الدوري.

ويمتد عقد جوميز مع ليفربول حتى نهاية موسم 2027.

ترتيب الدوري الإنجليزي

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول ميلان جو جوميز

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

التعليقات

