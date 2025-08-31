تم إقالة مايكل سالزبوري من منصبه كحكم لتقنية الفيديو لمباراة ليفربول ضد أرسنال قبل ساعات قليلة من انطلاق المباراة.

ويستضيف ليفربول نظيره أرسنال، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تغيير حكم تقنية الفيديو في مباراة ليفربول وأرسنال

استُبدل مايكل سالزبوري بـ جون بروكس في تقنية الفيديو المساعد (VAR) خلال مباراة ليفربول ضد نادي آرسنال، وفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية.

ويأتي ذلك بعد اعتراف لجنة الحكام في الدوري الإنجليزي الممتاز (PGMOL) بارتكاب سالزبوري خطأً في إلغاء هدف فولهام أمام تشيلسي في ستامفورد بريدج يوم السبت.

واقعة مباراة تشيلسي وفولهام

تمكن فريق تشيلسي من تحقيق فوز مهم على حساب فولهام بنتيجة 2-0، في مباراة شهدت أحداثًا مثيرة للجدل أبرزها إلغاء هدف لفولهام بعد تدخل تقنية الفيديو VAR.

وقرر حكم تقنية الفيديو، إلغاء هدف لفولهام سجله جوشوا كينج بعد مراجعة تقنية الـ VAR.

وجاء الإلغاء بسبب خطأ سابق حدث في وسط الملعب قبل الهدف، بعدما دهس رودريجو مونيز قدم لاعب تشيلسي.