تشكيل أرسنال.. عودة مارتينيلي.. وإيزي بين البدلاء أمام ليفربول

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

05:33 م 31/08/2025
أرسنال

مارتينيلي من مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد

أعلن المدير الفني الإسباني مايكل أرتيتا، مدرب نادي أرسنال، التشكيل الذي يبدأ به فريقه أمام ليفربول في مباراة تجمع بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب أنفيلد، ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي.

ويبحث ليفربول وأرسنال عن فض الشراكة بينهما في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، لكل منهما 6 نقاط.

تشكيل أرسنال

حراسة المرمى: دافيد رايا

الدفاع: يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل، ريكاردو كالافيوري

الوسط: مارتن زوبيميندي، ديكلان رايس، ميكيل ميرينو

الهجوم: نوني مادويكي، جابرييل مارتينيلي، فيكتور جيوكيريس

وتضم قائمة أرسنال الاحتياطية أمام ليفربول: كيبا، كريستيان موسكيرا، مارتن أوديجارد، إيبيريتشي إيزي، إيثان نوانيري، لويس سكيلي، ماكس داومان، هاريمان أنوس.

ويغيب بوكايو ساكا عن قائمة أرسنال بسبب الإصابة، ليعوضه أرتيتا بالبرازيلي مارتينيلي.

ويجلس أوديجارد على مقاعد بدلاء أرسنال بسبب الإصابة الخفيفة التي عانى منها في مباراة الفوز بخماسية نظيفة على ليدز يونايتد، حيث يبدأ ميرينو أساسيًا.

مباراة ليفربول القادمة
أرسنال ليفربول الدوري الإنجليزي

