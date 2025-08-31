صنع اللاعب المصري عمر مرموش هدفًا في منافسات الدوري الإنجليزي لأول مرة مع نادي مانشستر سيتي، اليوم الأحد.

ويحل مانشستر سيتي ضيفًا على برايتون في مباراة جارية بينهما على ملعب الأخير ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

هدف من صناعة مرموش

نجح مرموش في صناعة أول هدف في مسيرته بالدوري الإنجليزي خلال مباراة برايتون ومانشستر سيتي.

واستطاع مرموش أن يقدم تمريرة حاسمة لزميله النرويجي إيرلينج هالاند في الدقيقة 34، بعد أن راوغ لاعبًا على حدود منطقة الجزاء، ثم أرسل كرة بينية أرضية مرت بين أقدام أحد مدافعي برايتون قبل أن تصل لهداف مانشستر سيتي، ليسكنها الشباك.

لأول مرة في الدوري الإنجليزي

لم يسبق لمرموش أن صنع هدفًا في منافسات الدوري الإنجليزي خلال 18 مباراة سابقة قبل لقاء برايتون.

اللاعب الذي سجل 7 أهداف بقميص مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي قدم أول تمريرة حاسمة له ضد برايتون، بعد 1295 من المشاركة مع فريق بيب جوارديولا في المسابقة الأشهر حول العالم.

وبحسب بعض المواقع كـ"ترانسفير ماركت"، صنع مرموش هدفين لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، لكن ذلك ليس صحيحًا، إذ كان الأسيست الأول ضد برايتون في الموسم الماضي عبارة عن كسب ركلة جزاء.

وضد أستون فيلا، مرر مرموش الكرة بالفعل لبرناردو سيلفا قبل أن يحولها الأخير إلى هدف لمانشستر سيتي.

ولم يحتسب موقع الدوري الإنجليزي الرسمي تمريرة مرموش كأسيست، لأن الكرة ارتطمت في قدم اللاعب إزري كونسا، ليتغير اتجاهها قبل وصولها لبرناردو سيلفا، لذا تم اعتبار أن الهدف جاء دون تمريرة حاسمة.

يشار إلى أن مرموش صنع هدفًا لمانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي أمام نوتنجهام فورست.