المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الفوز الأول.. وست هام يقسو على نوتنجهام في 7 دقائق

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

06:18 م 31/08/2025
وست هام

من مباراة نوتنجهام فورست ووست هام يونايتد

نجح وست هام يونايتد في تحقيق أول فوز له في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، اليوم الأحد، بثلاثية نظيفة على حساب مضيفه نوتنجهام فورست في مباراة جمعت بينهما على ملعب سيتي جراوند ضمن الجولة الثالثة.

وكان وست هام خسر مباراتيه الماضيتين في الدوري الإنجليزي (3-0) و(5-1) أمام سندرلاند وتشيلسي على التوالي.

وتجنب نوتنجهام الهزيمة في الدوري الإنجليزي قبل لقاء وست هام، بالفوز على برينتفورد (3-1) قبل التعادل مع كريستال بالاس، بهدف لمثله.

وست هام يقسو على نوتنجهام

ظلت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي بين نوتنجهام فورست ووست هام يونايتد حتى الدقائق الأخيرة.

واستفاق وست هام ليسجل 3 أهداف متتالية في الدقائق 84 و88 و90+1 عن طريق جارود بوين وكارلوس باكيتا وكالوم ويلسون على الترتيب.

وقال بوين عن أول انتصار لفريق جراهام بوتر في بريميرليج هذا الموسم: "كانت بداية الموسم مخيبة للآمال، لكننا كنا نعلم أننا قادرون على المجي إلى سيتي جراوند، وتحقيق ذلك".

يشار إلى أن البرتغالي نونو سانتو أصبح مهددًا بالإقالة من تدريب نوتنجهام فورست، خاصة مع توتر علاقته بالملاك اليونانيين.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

مباراة وست هام يونايتد القادمة
الدوري الإنجليزي وست هام يونايتد نوتنجهام فورست

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg