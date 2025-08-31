الفوز الأول.. وست هام يقسو على نوتنجهام في 7 دقائق

نجح وست هام يونايتد في تحقيق أول فوز له في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، اليوم الأحد، بثلاثية نظيفة على حساب مضيفه نوتنجهام فورست في مباراة جمعت بينهما على ملعب سيتي جراوند ضمن الجولة الثالثة.

وكان وست هام خسر مباراتيه الماضيتين في الدوري الإنجليزي (3-0) و(5-1) أمام سندرلاند وتشيلسي على التوالي.

وتجنب نوتنجهام الهزيمة في الدوري الإنجليزي قبل لقاء وست هام، بالفوز على برينتفورد (3-1) قبل التعادل مع كريستال بالاس، بهدف لمثله.

وست هام يقسو على نوتنجهام

ظلت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي بين نوتنجهام فورست ووست هام يونايتد حتى الدقائق الأخيرة.

واستفاق وست هام ليسجل 3 أهداف متتالية في الدقائق 84 و88 و90+1 عن طريق جارود بوين وكارلوس باكيتا وكالوم ويلسون على الترتيب.

وقال بوين عن أول انتصار لفريق جراهام بوتر في بريميرليج هذا الموسم: "كانت بداية الموسم مخيبة للآمال، لكننا كنا نعلم أننا قادرون على المجي إلى سيتي جراوند، وتحقيق ذلك".

يشار إلى أن البرتغالي نونو سانتو أصبح مهددًا بالإقالة من تدريب نوتنجهام فورست، خاصة مع توتر علاقته بالملاك اليونانيين.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا