كلام فى الكورة
لم يسدد أو يصنع أو يراوغ.. ظهور مخيب لصلاح أمام أرسنال

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

09:04 م 31/08/2025
صلاح - أرسنال وليفربول

صلاح من مباراة ليفربول وأرسنال

ظهر اللاعب المصري محمد صلاح في مباراة فوز فريقه ليفربول (1-0) على أرسنال، اليوم الأحد، بأداء مخيب للآمال.

وانفرد ليفربول بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي 2025-2026 بالعلامة الكاملة، بواقع 9 نقاط من 3 مباريات، بعد تفوقه على كل من بورنموث ونيوكاسل يونايتد وأرسنال على الترتيب.

ماذا قدم صلاح أمام أرسنال؟

شارك محمد صلاح أساسيًا في تشكيل ليفربول أمام أرسنال، كما ظل على أرضية ملعب أنفيلد طيلة الدقائق التسعين.

ولم يقدم صلاح المستوى المعهود عنه ضد أرسنال، على النحو الآتي:

- الأهداف المتوقعة: 0.04

- التمريرات الحاسمة المتوقعة: 0.03

- اللمسات: 32

- التمريرات الصحيحة: 12 من 20 (60%)

- صناعة الفرص: لا توجد

- التسديدات على المرمى: لا توجد

- التسديدات خارج المرمى: لا توجد

- المراوغات الناجحة: صفر من 1

- فقدان الكرة: 15

- الالتحامات الأرضية الناجحة: 1 من 3

- الالتحامات الهوائية الناجحة: 1 من 3

يشار إلى أن صلاح سجل في مباراته الأولى مع ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم أمام بورنموث ثم صنع ضد نيوكاسل يونايتد.

