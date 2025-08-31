أعلن نادي ليفربول الإيطالي، رحيل لاعبه كوستاس تسيميكاس، إلى روما الإيطالي لمدة موسم على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأنهى نادي روما إجراءات التعاقد مع تسيميكاس اليوم الأحد، ليبدأ اللاعب رحلته مع نادي العاصمة الإيطالية والتي ستستمر لمدة موسم.

مشوار تسيميكاس مع ليفربول

انضم تسيميكاس إلى ليفربول قادمًا من أولمبياكوس في صيف 2020، وشارك اللاعب خلال 115 مباراة في مختلف المسابقات مع "الريدز"، ونجح في تقديم 18 تمريرة حاسمة.

وحصد تسيميكاس على العديد من الألقاب في فترة تواجده في ليفربول، هي بالدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة الإنجليزية مرتين.

ماذا ينتظر تسيميكاس مع روما؟

ينضم تسيميكاس إلى روما من أجل تدعيم الجبهة اليسرى للفريق، الذي حقق الفوز في أول مباراتين له في الدوري قبل فترة التوقف الدولي لشهر سبتمبر.

ومن المقرر أن يشارك تسيميكاس في الدوري الأوروبي هذا الموسم.

