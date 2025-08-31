المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
على سبيل الإعارة.. ليفربول يعلن انتقال تسيميكاس إلى روما

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

10:24 م 31/08/2025
تسيميكاس

كوستاس تسيميكاس

أعلن نادي ليفربول الإيطالي، رحيل لاعبه كوستاس تسيميكاس، إلى روما الإيطالي لمدة موسم على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأنهى نادي روما إجراءات التعاقد مع تسيميكاس اليوم الأحد، ليبدأ اللاعب رحلته مع نادي العاصمة الإيطالية والتي ستستمر لمدة موسم.

ودّع ليفربول.. تسيميكاس يخضع للفحص الطبي تمهيدًا لانضمامه إلى روما

مشوار تسيميكاس مع ليفربول

انضم تسيميكاس إلى ليفربول قادمًا من أولمبياكوس في صيف 2020، وشارك اللاعب خلال 115 مباراة في مختلف المسابقات مع "الريدز"، ونجح في تقديم 18 تمريرة حاسمة.

وحصد تسيميكاس على العديد من الألقاب في فترة تواجده في ليفربول، هي بالدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة الإنجليزية مرتين.

الصدارة في أنفيلد.. ليفربول يكسر عقدة أرسنال بالدوري الإنجليزي

ماذا ينتظر تسيميكاس مع روما؟

ينضم تسيميكاس إلى روما من أجل تدعيم الجبهة اليسرى للفريق، الذي حقق الفوز في أول مباراتين له في الدوري قبل فترة التوقف الدولي لشهر سبتمبر.

ومن المقرر أن يشارك تسيميكاس في الدوري الأوروبي هذا الموسم.

فريق وحيد بالعلامة الكاملة.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول وخسارة سيتي

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول روما الدوري الإنجليزي كوستاس تسيميكاس

