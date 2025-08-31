سقط نادي أستون فيلا، مساء اليوم الأحد، على أرضه أمام كريستال بالاس بثلاثية نظيفة في مباراة جمعت بينهما ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي.

وحقق كريستال بالاس الفوز الأول له في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعد تعادلين أمام كل من تشيلسي ونوتنجهام فورست على الترتيب، بينما يبقى أستون فيلا دون أي انتصار حتى الآن، إذ جمع نقطة واحدة.

وتعادل أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد في افتتاحية الدوري الإنجليزي قبل خسارتين متتاليتين على يد برينتفورد وكريستال بالاس.

أستون فيلا يسقط على أرضه

بدا كريستال بالاس أفضل من أستون فيلا منذ الدقيقة الأولى.

وتحصل كريستال بالاس على ركلة جزاء في الدقيقة 21 بعد خطأ من الحارس ماركو بيزوت الذي شارك بدلًا من إيميليانو مارتينيز المرشح للانضمام إلى مانشستر يونايتد، نجح جان فيليب ماتيتا في تحويلها إلى هدف أول في شباك أستون فيلا.

وفي الشوط الثاني، سجل مارك جويهي هدفًا من تسديدة مقوسة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 68.

واحتفل جويهي بهدفه مع كريستال بالاس بشكل جنوني، وسط أنباء تفيد بانتقاله إلى ليفربول في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية.

وأضاف اللاعب السنغالي إسماعيلا سار هدفًا ثالثًا لكريستال بالاس من ضربة رأسية رائعة في الدقيقة 78.

