سيُغلق سوق الانتقالات الصيفية رسميًا، مساء اليوم الإثنين، في البطولات الأوروبية، حيث يهدف كل نادٍ إلى تعزيز صفوفه لضمان المنافسة على الألقاب في الموسم الحالي.

وألقى الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي، الضوء على بعض من أفضل الصفقات في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز التي تمت في اليوم الأخير للانتقالات.

كريستيانو رونالدو (من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد – 2021)

بعد 12 عامًا من الغياب عن ملعب أولد ترافورد، أكمل رونالدو عودته المدوية إلى النادي قادمًا من يوفنتوس في اليوم الأخير من سوق الانتقالات عام 2021.

ورغم أن فترة عودته لم تكن ناجحة مثل فترته الأولى، إلا أنه أثبت للجميع أنه ما زال يمتلك موهبة استثنائية، بعدما سجل 18 هدفًا في الدوري خلال 30 مباراة فقط وهو في سن الـ36.

ومن أبرز أهدافه تسجيله ثنائية في مباراته الثانية أمام نيوكاسل يونايتد، وهاتريك في انتصارين بنتيجة 3-2 على توتنهام هوتسبير ونوريتش سيتي، كما فاز بجائزة لاعب الشهر في أبريل وجائزة هدف الشهر في مارس.

مسعود أوزيل (من ريال مدريد إلى آرسنال – 2013)

قال ميكيل أرتيتا في نهاية فترة لاعب الوسط الألماني مع آرسنال التي استمرت سبع سنوات ونصف في يناير 2021: "إنجازات مسعود في آرسنال لا جدال فيها"، وقليلون يمكن أن يختلفوا مع هذا التصريح.

أوزيل ترك بصمة فورية عند انضمامه للنادي اللندني في صفقة كانت حينها الأغلى في تاريخ النادي قادمًا من ريال مدريد، حيث صنع أول تمريرة حاسمة له في مباراته الأولى ضد سندرلاند، وأنهى موسمه الأول بالتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي أمام هال سيتي.

تبع ذلك لقبان آخران لكأس الاتحاد في المواسم الثلاثة التالية، كما حصد أوزيل جائزة أفضل لاعب في آرسنال لموسم 2015/2016، وخلال مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز مع الجانرز، خاض 184 مباراة، سجل خلالها 33 هدفًا وصنع 54 تمريرة حاسمة.

واين روني (من إيفرتون إلى مانشستر يونايتد – 2004)

عندما انتقل روني من نادي طفولته إيفرتون إلى أولد ترافورد، أصبح – بحسب التقارير – أغلى مراهق في تاريخ كرة القدم.

بدأ اللاعب صاحب الـ18 عامًا مسيرته مع مانشستر يونايتد بطريقة مذهلة، بتسجيل ثلاثة أهداف في مباراته الأولى أمام فنربخشة في دوري أبطال أوروبا، ليكون أول هاتريك له من أصل ثمانية بقميص الشياطين الحمر.

حقق روني خلال مسيرته مع النادي 13 لقبًا كبيرًا، من بينها خمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأربعة في كأس الرابطة، إضافة إلى دوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي، والدوري الأوروبي، وكأس العالم للأندية، وفي 21 يناير 2017، تخطى أسطورة النادي السير بوبي تشارلتون ليصبح الهداف التاريخي لمانشستر يونايتد بعد تسجيله هدفه الـ250 أمام ستوك سيتي.

ديميتار برباتوف (من توتنهام إلى مانشستر يونايتد – 2008)

أسلوب لعبه الهادئ ومهاراته الاستثنائية جعلا المهاجم البلغاري برباتوف محبوبًا لدى جماهير مانشستر يونايتد سريعًا، حيث ساهم في تحقيق لقبين للدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى كأس الرابطة وكأس العالم للأندية خلال أربعة مواسم قضاها في أولد ترافورد.

يُعد برباتوف واحدًا من خمسة لاعبين فقط تمكنوا من تسجيل خمسة أهداف في مباراة واحدة بالدوري الإنجليزي، وهو ما فعله في فوز يونايتد التاريخي 7-1 على بلاكبيرن روفرز في 27 نوفمبر 2010، وفي ذلك الموسم سجل 20 هدفًا، ليتقاسم جائزة الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي مع كارلوس تيفيز لاعب مانشستر سيتي.

مانويل أكانجي (من بوروسيا دورتموند إلى مانشستر سيتي – 2022)

اندمج أكانجي بسلاسة في خط دفاع مانشستر سيتي بعد انتقاله من بوروسيا دورتموند، وكان جزءًا من الفريق التاريخي الذي حقق الثلاثية في موسمه الأول 2022/2023، حيث توج بالدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، وأضاف إلى ذلك كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في عام استثنائي.

يجيد أكانجي اللعب في مختلف مراكز الدفاع، وخاض 85 مباراة في الدوري الإنجليزي مع السيتي، من بينها 30 مباراة في موسم 2023/2024 الذي شهد تتويج الفريق باللقب، وسجل خلاله هدفين.

آشلي كول (من آرسنال إلى تشيلسي – 2006)

يُعد آشلي كول واحدًا من أفضل اللاعبين إن لم يكن الأفضل، في مركز الظهير الأيسر بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أصبح المعيار الذي يُقاس به هذا المركز، بفضل لياقته العالية وجهده الكبير، تمكن من المساهمة هجوميًا ودفاعيًا، مسجلًا 15 هدفًا وصانعًا 31 تمريرة حاسمة خلال مسيرته المميزة مع آرسنال وتشيلسي.

بعد أن كان عنصرًا أساسيًا في تتويج آرسنال بلقبي الدوري موسم 2001/2002 و2003/2004 (الموسم التاريخي الذي لم يخسر فيه الفريق أي مباراة)، انتقل كول إلى تشيلسي عام 2006، ليحقق لقب الدوري مجددًا موسم 2009/2010، مكملًا ثلاثية ألقابه في المسابقة، كما ساهم في تتويج البلوز بأربعة ألقاب لكأس الاتحاد الإنجليزي، إضافة إلى دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

ويُعد كول إلى جانب زميله السابق نيكولا أنيلكا، من اللاعبين القلائل الذين حققوا ثنائية الدوري والكأس مع أكثر من نادٍ.

كلود ماكيليلي (من ريال مدريد إلى تشيلسي – 2003)

أعاد ماكيليلي تعريف دور لاعب الوسط الدفاعي لدرجة أن هذا الدور أصبح يُعرف باسمه، كان بمثابة المايسترو في وسط ميدان تشيلسي، حيث لم يكن شيء يمر من أمامه، خاصة في موسم 2004/2005 عندما قاد فريق جوزيه مورينيو للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي مع رقم قياسي دفاعي، إذ استقبل الفريق 15 هدفًا فقط طوال الموسم.

النجم الفرنسي ساعد تشيلسي في حصد لقب الدوري مرتين متتاليتين، وخاض 144 مباراة وسجل هدفين خلال خمسة مواسم في ستامفورد بريدج، كما توج مع الفريق بلقبين لكأس الرابطة ولقب لكأس الاتحاد الإنجليزي.

كول بالمر (من مانشستر سيتي إلى تشيلسي – 2023)

لا تكفي الكلمات لوصف التأثير الكبير الذي أحدثه بالمر بعد رحيله عن مانشستر سيتي في صيف 2023.

في موسمه الأول مع تشيلسي، رفع بالمر السقف عاليًا بأداء استثنائي، حيث سجل أربعة أهداف في فوز ساحق بنتيجة 6-0 على إيفرتون، كما أحرز هاتريك أمام مانشستر يونايتد ليقود الفريق لفوز مثير في اللحظات الأخيرة، هدفه الأول ضد إيفرتون حصد جائزة هدف الشهر في الدوري الإنجليزي لشهر أبريل، وكان واحدًا من 22 هدفًا سجلها خلال 33 مباراة فقط في الدوري.

بالمر، الذي فاز بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي لموسم 2023/2024، قدم أيضًا 11 تمريرة حاسمة، ليأتي في المركز الثاني خلف الفائز بجائزة صانع الألعاب أولي واتكينز الذي صنع 13 تمريرة حاسمة.

بالمر واصل تألقه في موسمه الثاني (2024/2025) بتسجيله 15 هدفًا وتقديم 9 تمريرات حاسمة، من بينها رقم قياسي بتسجيل أربعة أهداف في الشوط الأول أمام برايتون، كما نجح نجم تشيلسي في حصد أول ألقابه مع النادي، بعد التتويج ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي وكأس العالم للأندية.