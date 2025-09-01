أتم نادي كريستال بالاس، التعاقد مع إيجور جوليو، مدافع نادي برايتون، في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفي.

ويغلق سوق الانتقالات الصيفي في الدوريات الأوروبية بنهاية اليوم الاثنين.

كريستال بالاس يضم مدافع جديد

وبحسب شبكة سكاي، فإن كريسىتال بالاس، أتم اتفاقه مع برايتون حول التعاقد مع إيجور جوليو.

ويضم كريستال بالاس، إيجور جوليو لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء بنهاية الموسم الجاري.

ومن المقرر أن يتوجه إيجور إلى جنوب لندن لإجراء فحص طبي في وقت لاحق اليوم.

وكان وست هام مهتما باللاعب، لكن كريستال بالاس أصبح الآن هو وجهته الأقرب في الوقت الحالي.

تأمين رحيل جويهي المحتمل

وزعمت شبكة بي بي سي، أن تعاقد كريستال بالاس، مع جوليو، يأتي لتأمين دفاع الفريق من رحيل مارك جويهي المحتمل.

سكاي: كريستال بالاس يحدد مطالبه لرحيل جويهي إلى ليفربول

وأرسل نادي ليفربول عرضًا إلى كريستال بالاس، لضم مارك جويهي مقابل 35 مليون إسترليني، لكن تم رفضه بسبب عدم موافقة أوليفر جلاسنر مدرب الفريق على رحيله.

ويسعى ليفربول إلى حسم التعاقد مع جويهي في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات.

وينتهي عقد جويهي مع كريستال بالاس بنهاية الموسم الجاري، ولا يبدو أنه منفتح على تجديده.

