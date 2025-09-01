المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تقارير: كريستال بالاس يضم مدافع برايتون خوفًا من رحيل جويهي إلى ليفربول

وسام محمد

كتب - وسام محمد

12:32 م 01/09/2025
إيجور جوليو

إيجور جوليو

أتم نادي كريستال بالاس، التعاقد مع إيجور جوليو، مدافع نادي برايتون، في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفي.

ويغلق سوق الانتقالات الصيفي في الدوريات الأوروبية بنهاية اليوم الاثنين.

كريستال بالاس يضم مدافع جديد

وبحسب شبكة سكاي، فإن كريسىتال بالاس، أتم اتفاقه مع برايتون حول التعاقد مع إيجور جوليو.

ويضم كريستال بالاس، إيجور جوليو لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء بنهاية الموسم الجاري.

ومن المقرر أن يتوجه إيجور إلى جنوب لندن لإجراء فحص طبي في وقت لاحق اليوم.

وكان وست هام مهتما باللاعب، لكن كريستال بالاس أصبح الآن هو وجهته الأقرب في الوقت الحالي.

تأمين رحيل جويهي المحتمل

وزعمت شبكة بي بي سي، أن تعاقد كريستال بالاس، مع جوليو، يأتي لتأمين دفاع الفريق من رحيل مارك جويهي المحتمل.

سكاي: كريستال بالاس يحدد مطالبه لرحيل جويهي إلى ليفربول

وأرسل نادي ليفربول عرضًا إلى كريستال بالاس، لضم مارك جويهي مقابل 35 مليون إسترليني، لكن تم رفضه بسبب عدم موافقة أوليفر جلاسنر مدرب الفريق على رحيله.

ويسعى ليفربول إلى حسم التعاقد مع جويهي في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات.

وينتهي عقد جويهي مع كريستال بالاس بنهاية الموسم الجاري، ولا يبدو أنه منفتح على تجديده.

ترتيب الدوري الإنجليزي

مباراة برايتون القادمة
الدوري الإنجليزي ليفربول كريستال بالاس جويهي إيجور جوليو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg