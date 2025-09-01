تقارير: أستون فيلا يضم سانشو من مانشستر يونايتد

أتم نادي أستون فيلا، اتفاقه مع مانشستر يونايتد، لضم جادون سانشو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويغلق سوق الانتقالات الصيفي في الدوريات الأوروبية بنهاية اليوم الاثنين.

مانشستر يونايتد يتخلص من سانشو

وأفاد فابريزيو رومانو، الصحفي المختص في سوق الانتقالات، أن مانشستر يونايتد وافق على انتقال سانشو بنظام الإعارة إلى أستون فيلا.

ومنح مانشستر يونايتد، الضوء الأخضر إلى سانشو؛ من أجل استكمال إجراءات انتقاله إلى أستون فيلا.

وخرج سانشو، من حسابات البرتغالي روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد خلال الموسم الجاري.

لتجنب رحيله مجانا.. مانشستر يونايتد يسعى لتجديد عقد سانشو

وقرر مانشستر يونايتد، تفعيل بند مد تعاقد سانشو لمدة موسم آخر، حتى يستطيع إعارته إلى أستون فيلا.

وذكرت تقارير سابقة أن روما مهتم بالحصول على خدمات سانشو على سبيل الإعارة مع إمكانية الشراء، بنهاية الموسم الجاري.

سانشو قضى الموسم الماضي (2024-2025) معارا إلى تشيلسي مع بند الشراء الإلزامي، الذي قرر النادي اللندني عدم تفعيله، مقابل دفع 5 ملايين إسترليني.

اللاعب صاحب الـ25 عاما انضم إلى يونايتد في صيف 2021 قادما من بروسيا دورتموند، الذي عاد له في النصف الثاني من موسم 2023-2024 على سبيل الإعارة.

وشارك الجناح الإنجليزي في 83 مباراة مع "الشياطين الحمر" بمختلف المسابقات سجل خلالها 12 هدفا وصنع 6 أهداف.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي