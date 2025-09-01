المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تقارير: أستون فيلا يضم سانشو من مانشستر يونايتد

وسام محمد

كتب - وسام محمد

12:47 م 01/09/2025
جادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد

سانشو

أتم نادي أستون فيلا، اتفاقه مع مانشستر يونايتد، لضم جادون سانشو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويغلق سوق الانتقالات الصيفي في الدوريات الأوروبية بنهاية اليوم الاثنين.

مانشستر يونايتد يتخلص من سانشو

وأفاد فابريزيو رومانو، الصحفي المختص في سوق الانتقالات، أن مانشستر يونايتد وافق على انتقال سانشو بنظام الإعارة إلى أستون فيلا.

ومنح مانشستر يونايتد، الضوء الأخضر إلى سانشو؛ من أجل استكمال إجراءات انتقاله إلى أستون فيلا.

وخرج سانشو، من حسابات البرتغالي روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد خلال الموسم الجاري.

لتجنب رحيله مجانا.. مانشستر يونايتد يسعى لتجديد عقد سانشو

وقرر مانشستر يونايتد، تفعيل بند مد تعاقد سانشو لمدة موسم آخر، حتى يستطيع إعارته إلى أستون فيلا.

وذكرت تقارير سابقة أن روما مهتم بالحصول على خدمات سانشو على سبيل الإعارة مع إمكانية الشراء، بنهاية الموسم الجاري.

سانشو قضى الموسم الماضي (2024-2025) معارا إلى تشيلسي مع بند الشراء الإلزامي، الذي قرر النادي اللندني عدم تفعيله، مقابل دفع 5 ملايين إسترليني.

اللاعب صاحب الـ25 عاما انضم إلى يونايتد في صيف 2021 قادما من بروسيا دورتموند، الذي عاد له في النصف الثاني من موسم 2023-2024 على سبيل الإعارة.

وشارك الجناح الإنجليزي في 83 مباراة مع "الشياطين الحمر" بمختلف المسابقات سجل خلالها 12 هدفا وصنع 6 أهداف.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

مباراة أستون فيلا القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد أستون فيلا سانشو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg