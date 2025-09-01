رومانو: إنتر يتمم اتفاقه لضم أكانجي من مانشستر سيتي

توصل نادي إنتر الإيطالي، إلى اتفاق مع مانشستر سيتي، لضم مانويل أكانجي مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويغلق سوق الانتقالات الصيفي في الدوريات الأوروبية بنهاية اليوم الاثنين.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي المختص في سوق الانتقالات، فإن أكانجي سوف ينتقل إلى إنتر على سبيل الإعارة خلال الموسم الجاري مقابل 2 مليون يورو.

بنود مثير في انتقال أكانجي إلى إنتر

وأوضح التقرير، أن هناك بند إلزامية شراء في عقد أكانجي مع إنتر مقابل 15 مليون يورو، في حال خوض اللاعب السويسري 50% من مباريات الفريق، أو تحقيق النيراتزوري لقب الدوري الإيطالي.

وخرج أكانجي من حسابات بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، خلال الموسم الجاري، حيث يعتمد على جون ستونز، ويوشكو جفارديول وعبد القادر خوسانوف ودياز في خط الدفاع.

وانضم أكانجي إلى مانشستر سيتي، مطلع موسم 2022 قادمًا من نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

وخاض أكانجي 136 مباراة رفقة مانشستر سيتي في مختلف البطولات والمسابقات، وسجل 5 أهداف وصنع 3 آخرين.

