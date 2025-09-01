المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الصفقة الأخيرة.. كولو مواني إلى توتنهام

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

10:26 م 01/09/2025
راندال كولو مواني

راندال كولو مواني إلى توتنهام

أعلن نادي توتنهام هوتسبير، مساء اليوم الإثنين، التعاقد مع اللاعب الفرنسي راندال كولو مواني من صفوف باريس سان جيرمان.

وأغلق سوق الانتقالات الصيفية 2025 أبوابه في الدوري الإنجليزي هذا المساء، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت بريطانيا.

كولو مواني إلى توتنهام

كشف توتنهام نجاحه في الحصول على خدمات كولو مواني من باريس سان جيرمان، معارًا حتى يونيو المقبل من عام 2026.

وبات كولو مواني الصفقة الأخيرة لتوتنهام في الميركاتو الصيفي بعد أن ضم فريق المدرب الجديد توماس فرانك كلًا من تشافي سيمونز ومحمد قدوس وماتياس تيل وكيفين دانسو ولوكا فوسكويتش وكوتا تاكاي وجواو بالينيا إلى صفوفه.

وقضى كولو مواني النصف الثاني من الموسم الماضي معارًا في يوفنتوس.

وكان راندال كولو مواني انضم إلى باريس سان جيرمان في 2023 قادمًا من آينتراخت فرانكفورت، في صفقة كلفت 77 مليون جنيه إسترليني.

 

 

مباراة توتنهام هوتسبر القادمة
الدوري الإنجليزي توتنهام هوتسبير راندال كولو مواني

التعليقات

