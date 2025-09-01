المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"فيديو وداعي" لم ينشر.. كواليس فشل انتقال جويهي إلى ليفربول

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

11:49 م 01/09/2025
مارك جويهي مدافع كريستال بالاس

مارك جويهي مدافع كريستال بالاس

فشلت صفقة انتقال المدافع مارك جويهي، نجم نادي كريستال بالاس، لصفوف ليفربول، في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية، رغم توصل الناديين لاتفاق خلال الأيام الماضية.

تفاصيل اتفاق ليفربول لضم جويهي

وأكدت تقارير صحفية إنجليزية، أن جويهي اجتاز الفحص الطبي، بعدما توصل الناديين للاتفاق على قيمة الصفقة، التي وصلت إلى 35 مليون جنيه إسترليني.

وفي الوقت ذاته اتفق ليفربول مع مدافع كريستال بالاس على الشروط الشخصية، وتوقيعه على عقد لمدة 5 سنوات، حتى عام 2030.

مدرب كريستال بالاس يشيد بجويهي: حاضر معنا رغم شائعات ليفربول

المدافع البالغ من العمر 25 عامًا، تأجل حلمه بالانضمام إلى ليفربول، بعدما رفض المدرب أوليفر جلاسنر إتمام الصفقة، وأصر على أنه لا يمكن السماح لقائد فريقه بالرحيل، إلا إذا تم العثور على بديل مناسب.

تهديد جلاسنر يدفع كريستال بالاس لإلغاء صفقة جويهي

ونجح كريستال بالاس في ضم المدافع الشاب جايدي كانفوت من تولوز، لكن صفقة إيجور جوليو من برايتون توقفت بشكل مفاجئ، بعدما فضل المدافع الانتقال لنادي وست هام يونايتد.

وقدم ليفربول طلبًا للحصول على مهلة إضافية، من أجل إنهاء إجراءات الصفقة، حيث تشترط رابطة الدوري الإنجليزي بحسب شبكة سكاي سبورتس، أن تقدم الأندية الراغبة في إتمام صفقاتها، نموذجًا أو مستندًا يدعى "Deal Sheet"، وهو ما قدمه ليفربول في ظل موافقة كريستال بالاس المبدئية على الصفقة.

مستند ينقذ الصفقات المعلقة في ميركاتو الدوري الإنجليزي

وأشارت تقارير إلى أن جلاسنر هدد بالرحيل عن منصبه حال بيع جويهي خلال الميركاتو الصيفي، مما دفع إدارة كريستال بالاس للتراجع عن إتمام الصفقة.

فيديو مسرب لوداعية جويهي التي لم تكتمل

وتداول مشجعو ليفربول عبر منصة إكس، فيديو وداعي مسرب للمدافع مارك جويهي، كان من المقرر أن تعرضه حسابات كريستال بالاس عقب إعلان الصفقة، لكن الأمور لم تكتمل.

وأكد الصحفي جيمس بيرس، أن صفقة جويهي لم تفشل، ولكن انتقاله إلى ليفربول سوف يتأجل فقط، لأن إدارة الريدز تصر على ضمه مستقبلًا.

وسيبقى جويهي في صفوف كريستال بالاس، الذي ينتهي عقده معه في نهاية الموسم، منتظرًا عودة ليفربول لمحاولة ضمه في الميركاتو الشتوي خلال شهر يناير 2026، أو اختيار وجهته في الموسم المقبل كلاعب حر.

ليفربول كريستال بالاس مارك جويهي

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

