كلام فى الكورة
بعد فشل انتقاله إلى يونايتد.. أستون فيلا يرحب باستمرار مارتينيز

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

11:35 ص 02/09/2025
إيمليانو مارتينيز

إيميليانو مارتينيز

كشفت تقارير إعلامية عن موقف نادي أستون فيلا الإنجليزي من استمرار حارس مرماه الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز ضمن صفوفه.

مارتينيز جدد عقده مع أستون فيلا مؤخرا ليستمر مع النادي الإنجليزي حتى صيف 2029، وأصبح أحد اللاعبين الأعلى أجرا في النادي.

مانشستر سيتي يعلن رحيل إيدرسون إلى فنربخشة

لكن تقارير ذكرت قبل فترة أن أستون فيلا يدرس النظر في العروض المقدمة لمارتينيز، ويسعى للتوقيع مع بديل أصغر سنا، حيث يحتاج النادي لإتمام صفقة بيع كبيرة للتوافق مع قواعد الإنفاق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان الحارس الأرجنتيني صاحب الـ32 عاما قريبا من الانتقال إلى مانشستر يونايتد هذا الصيف، لكن الصفقة لم تتم.

ووفقا لما أكده الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، فإن أستون فيلا سعيد باستمرار مارتينيز هذا الموسم، ولم يعد رحيله متوقعا.

وأشار رومانو إلى أن مانشستر يونايتد بدأ مفاوضاته لضم مارتينيز في الميركاتو الصيفي الذي أغلق أبوابه قبل ساعات، لكنه لم يُقدم عرضا رسميا.

على جانب آخر فإن مارتينيز غير راغب بالانتقال إلى الدوري التركي، الذي يستمر الميركاتو الخاص به حتى يوم 12 سبتمبر الحالي، ومستعد للبقاء مع فيلا.

جدير بالذكر أن مارتينيز (32 عاما) شارك في 53 مباراة مع أستون فيلا في الموسم المنصرم بمختلف المسابقات، استقبل خلالها 61 هدفا.

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

جدول مباريات اليوم

الدوري الإنجليزي أستون فيلا إيميليانو مارتينيز

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

التعليقات

