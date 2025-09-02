المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تقارير: جالاتا سراي يحسم صفقة جوندوجان

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

02:31 م 02/09/2025
جوندوجان

جوندوجان

حسم نادي جالاتا سراي التركي صفقة التعاقد مع لاعب الوسط الألماني المخضرم إلكاي جوندوجان، قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

جوندوجان صاحب الـ34 عاما انضم إلى مانشستر سيتي في صيف 2016 قادما من بروسيا دورتموند الألماني مقابل 27 مليون يورو، وبعد رحيله مجانا إلى برشلونة في 2023، عاد إلى السيتي في صفقة انتقال حر أيضا بعد عام واحد فقط.

وظهرت مؤخرا شكوك حول مستقبل اللاعب المخضرم، الذي يمتد عقده مع مانشستر سيتي حتى صيف 2026 (نهاية الموسم الحالي).

فانتازي.. تغيرات جديدة في أسعار اللاعبين قبل الجولة 4

ووفقا لما أكده الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، فإن جوندوجان أتم الاتفاق مع جالاتا سراي، وسيتم توقيع العقد حتى يونيو 2027 خلال ساعات.

وأشار رومانو إلى مانشستر سيتي سيسمح للاعب صاحب الأصول التركية بالرحيل مجانا.

جدير بالذكر أن جوندوجان شارك في 54 مباراة مع فريق المدرب بيب جوارديولا بمختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 8.

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

جدول مباريات اليوم

