القصة بدأت من تشيلسي.. لاعب يوقع لـ3 أندية في شهر واحد

وقع اللاعب إيشي صامويلز سميث لـ3 أندية خلال شهر واحد، في واقعة غريبة أثارت فضول الصحف الرياضية حول العالم هذا الصيف.

إيشي صامويلز سميث بدأ مسيرته مع كرة القدم في أكاديمية إيفرتون، قبل أن يحصل نادي تشيلسي على خدماته في صيف 2023 بـ4.7 مليون يورو، ليلتحق بفريق تحت 21 عامًا.

لاعب يوقع لـ3 أندية في شهر واحد

بدأت القصة الغريبة لصامويلز سميث هذا الصيف في 30 يوليو الماضي.

وفي نهاية يوليو، أعلن ستراسبورج الفرنسي ضم صامويلز سميث من تشيلسي بمقابل بلغ نحو 7.5 مليون يورو وفق تقديرات موقع ترانسفير ماركت.

ولم تكن المفاوضات مع تشيلسي صعبة على ستراسبورج بالطبع، كون النادي الفرنسي مملوك أيضًا لرجل الأعمال الأمريكي تود بويلي. (طالع التفاصيل)

وبعد شهر واحد، فاجأ ستراسبورج الجميع بإعادة صامويلز سميث إلى تشيلسي مجددًا.

وقرر تشيلسي، فور استعادة خدمات الظهير الأيسر صاحب الـ19 عامًا، إعارته إلى سوانزي سيتي في تشامبيونشيب حتى يونيو المقبل، ليعود بعدها إلى ملعب ستامفورد بريدج.

وهكذا وقع إيشي صامويلز سميث لـ3 أندية في شهر واحد، ستراسبورج ثم تشيلسي فسوانزي سيتي على الترتيب.