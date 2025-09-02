المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

القصة بدأت من تشيلسي.. لاعب يوقع لـ3 أندية في شهر واحد

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:02 م 02/09/2025
إيشي صامويلز سميث

إيشي صامويلز سميث بقميص تشيلسي

وقع اللاعب إيشي صامويلز سميث لـ3 أندية خلال شهر واحد، في واقعة غريبة أثارت فضول الصحف الرياضية حول العالم هذا الصيف.

إيشي صامويلز سميث بدأ مسيرته مع كرة القدم في أكاديمية إيفرتون، قبل أن يحصل نادي تشيلسي على خدماته في صيف 2023 بـ4.7 مليون يورو، ليلتحق بفريق تحت 21 عامًا.

لاعب يوقع لـ3 أندية في شهر واحد

بدأت القصة الغريبة لصامويلز سميث هذا الصيف في 30 يوليو الماضي.

وفي نهاية يوليو، أعلن ستراسبورج الفرنسي ضم صامويلز سميث من تشيلسي بمقابل بلغ نحو 7.5 مليون يورو وفق تقديرات موقع ترانسفير ماركت.

ولم تكن المفاوضات مع تشيلسي صعبة على ستراسبورج بالطبع، كون النادي الفرنسي مملوك أيضًا لرجل الأعمال الأمريكي تود بويلي. (طالع التفاصيل)

وبعد شهر واحد، فاجأ ستراسبورج الجميع بإعادة صامويلز سميث إلى تشيلسي مجددًا.

وقرر تشيلسي، فور استعادة خدمات الظهير الأيسر صاحب الـ19 عامًا، إعارته إلى سوانزي سيتي في تشامبيونشيب حتى يونيو المقبل، ليعود بعدها إلى ملعب ستامفورد بريدج.

وهكذا وقع إيشي صامويلز سميث لـ3 أندية في شهر واحد، ستراسبورج ثم تشيلسي فسوانزي سيتي على الترتيب.

مباراة تشيلسي القادمة
تشيلسي الدوري الإنجليزي الدوري الفرنسي

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

