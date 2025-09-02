شهد انضمام اللاعب الكونغولي يوان ويسا إلى نادي نيوكاسل يونايتد لحظات درامية، بحسب ما ذكرت آخر المستجدات الصحفية اليوم الثلاثاء، إذ نسي التوقيع على إحدى الأوراق المهمة قبل أن يغلق سوق الانتقالات الصيفية 2025 أبوابه.

وأغلق سوق الانتقالات الصيفية أبوابه في وجه أندية الدوري الإنجليزي، مساء أمس الإثنين.

دراما في انضمام ويسا إلى نيوكاسل يونايتد

أعلن نيوكاسل يونايتد الحصول على خدمات ويسا من برينتفورد، في صفقة كلفت نحو 57 مليون يورو، لكن الكواليس التي سبقت توقيع اللاعب الكونغولي لم تكن عادية بحسب ما ذكرت شبكة سكاي سبورتس التليفزيونية.

وأوضحت أن انتقال ويسا إلى نيوكاسل يونايتد اكتمل قبل 30 ثانية فقط من نهاية سوق الانتقالات.

وروت الشبكة التليفزيونية في تقرير لها: "ويسا نسي التوقيع على أحد الأوراق المهمة المطلوبة من أجل الحصول على مهلة إضافية لمدة ساعتين أو ما تعرف بـ(Deal Sheet)، لذا ركض أحد ممثله داخل مقر تدريبات نيوكاسل بحثًا عن اللاعب ليوقع بسرعة قبل فوات الأوان".

وأشارت إلى أن أمسية ويسا كانت طويلة جدًا، إذ اضطر إلى قيادة سيارته من العاصمة البريطانية لندن إلى مدينة نيوكاسل، لمدة 5 ساعات، حتى يتسنى له الخضوع للفحوصات الطبية قبل التوقيع.

ولن يتوقف السفر عند هذا الحد، إذ انضم ويسا إلى قائمة منتخب الكونغو الديمقراطية في تصفيات كأس العالم 2026.