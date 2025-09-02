رسميا.. جوندوجان إلى جالاتا سراي

أعلن نادي مانشستر سيتي، مساء اليوم الثلاثاء، انتقال اللاعب الألماني إلكاي جوندوجان إلى جالاتا سراي التركي.

وقضي جوندوجان موسمًا وحيدًا في فترته الثانية مع مانشستر سيتي، إذ عاد في صيف 2024، قادمًا من برشلونة.

جوندوجان إلى جالاتا سراي

كشف مانشستر سيتي عبر موقعه الرسمي، رحيل جوندوجان.

وأوضح النادي الإنجليزي أن جوندوجان أتم انضمامه إلى جالاتا سراي التركي، بعد فترة ثانية قصيرة في ملعب الاتحاد.

وحقق جوندوجان 14 لقبًا مع مانشستر سيتي خلال الفترة الأولى التاريخية التي استمرت 7 مواسم بين 2016 و2023.

وانضم جوندوجان إلى جالاتا سراي مجانًا بحسب ما ذكرت شبكة سكاي سبورتس التليفزيونية.

وقال هوجو فيانا، مدير الكرة في مانشستر سيتي: "جوندوجان اسم مرادف لمعنى النجاح.. لقد جلب البطولات لنا، ولن ننسى أبدًا دوره الكبير، وهو أيضًا إنسان رائع ومتواضع وذكي، وسيظل دائمًا موضع ترحيب في هذا النادي".

يشار إلى أن جوندوجان خاض 358 مباراة في جميع المسابقات الرسمية مع سيتي، سجل خلالها 68 هدفًا.