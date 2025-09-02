تخلص المدرب الإسباني بيب جوارديولا من خدمات 15 لاعبًا في نادي مانشستر سيتي هذا الصيف، كما أراد، وفق تصريحات سابقة.

وأحدث مانشستر سيتي ثورة في الفريق الأول في صيف 2025 أملًا في تحسين أوضاع فريق جوارديولا الذي أنهى الموسم الماضي دون أن يحقق ألقابًا، مكتفيًا بالنجاح في الصعود إلى منافسات دوري أبطال أوروبا.

جوارديولا لن يترك لاعبا في المنزل

اعتاد جوارديولا في كل المؤتمرات الصحفية التي تحدث خلالها عن قائمة مانشستر سيتي، التأكيد على رغبته في رحيل أكبر عدد ممكن من اللاعبينز

وقال جوارديولا في منتصف صيف 2025: "عدد اللاعبين في مانشستر سيتي زائد عن الحد.. أحب أن يكون عندي قائمة بها عمق من أجل المنافسة على كل البطولات، لكن لا أريد ترك لاعبين في المنزل، هذا ليس صحيًا ولا يساعد على خلق أجواء جيدة أو روح تنافسية".

وأضاف: "الجميع يجب أن يشعر أن بإمكانه اللعب في مانشستر سيتي، والنادي يعرف رأيي منذ الموسم الماضي، ما أقوله ليس جديدًا".

قبل أن يختتم بشأن خطة مانشستر سيتي: "خلال الأسبوعين المقبلين، سيتحدث النادي مع بعض اللاعبين ووكلائهم من أجل إيجاد الحل".

الراحلون عن مانشستر سيتي

بعد تصريحات جوارديولا، سارعت إدارة مانشستر سيتي لمحاولة بيع أو إعارة أكبر عدد ممكن من اللاعبين، لتنجح في التخلص من 15 لاعبًا كالتالي:

- جيمس ماكاتي إلى نوتنجهام فورست: بـ25.5 مليون يورو

- يان كوتو إلى بوروسيا دورتموند: بـ20 مليون يورو

- ماكسيمو بيروني إلى كومو: بـ13 مليون يورو

- إيدرسون إلى فنربخشة: بـ11 مليون يورو

- كيفن دي بروين إلى نابولي: مجانا

- إلكاي جوندوجان إلى جالاتا سراي: مجانا

- كايل ووكر إلى بيرنلي: غير معلنة

- فيتور ريس إلى جيرونا: إعارة

- مانويل أكانجي إلى إنتر: إعارة

- جاك جريليش إلى إيفرتون: إعارة

- كلاوديو إتشيفيري إلى باير ليفركوزن: إعارة

- سفيري نيبان إلى ميدلزبره: إعارة

- جمعة باه إلى نيس: إعارة

- عيسى كابوري إلى ريكسهام: إعارة

- سكوت كارسون: بلا ناد