المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

فشلت أو تغير الطريق.. 10 صفقات أثارت الجدل في صيف 2025 (صور)

محمد همام

كتب - محمد همام

12:41 م 03/09/2025
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg

شهدت فترة الانتقالات الصيفية، والتي انتهت مساء الإثنين الماضي، العديد من الأحداث التي أثارت الجدل، لعل أبرزها فشل صفقة انتقال اللاعب الإنجليزي وقائد فريق كريستال بالاس، مارك جويهي.

وكان نادي ليفربول قريبًا من الحصول على خدمات قائد فريق كريستال بالاس في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية، حيث حصل اللاعب على الضوء الأخضر من جانب إدارة ناديه للخضوع للكشف الطبي.

واستطاع صاحب الـ25 عامًا أن يتجاوز الفحوصات الطبية، إلا أن مدرب كريستال بالاس، أوليفر جلاسنر، أوقف الصفقة بعدما هدد إدارة النادي بالرحيل إذا انتقل جويهي إلى صفوف "الريدز".

ومن المفترض أن ينتهي عقد الدولي الإنجليزي مع كريستال بالاس في الصيف المقبل، كما أن اللاعب يرفض التجديد مع ناديه، مما يعني أن قائد الفريق سيرحل مجانًا دون استفادة ناديه من أي مقابل مالي.

وبحسب تقارير صحفية بريطانية، فإن إدارة ليفربول ستعود بعرض جديد في يناير المقبل من أجل ضم اللاعب، لكن سيكون العرض المالي أقل، بعدما كان الاتفاق السابق يُقدَّر بـ35 مليون جنيه إسترليني.

صفقة جويهي ليست الأولى التي تفشل في اللحظات الأخيرة، إنما هناك صفقات لم تتم أو قرارات من اللاعبين بتغيير طريقهم إلى أندية أخرى.

لمعرفة أبرز الصفقات التي فشلت أو تغيَّر طريق اللاعبين من أندية إلى أندية أخرى.. اضغط هنا أو اطلع على الألبوم المرفق في الموضوع.

الدوري الإنجليزي ليفربول آرسنال مارك جويهي صفقات صيف 2025

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg