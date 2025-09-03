شهدت فترة الانتقالات الصيفية، والتي انتهت مساء الإثنين الماضي، العديد من الأحداث التي أثارت الجدل، لعل أبرزها فشل صفقة انتقال اللاعب الإنجليزي وقائد فريق كريستال بالاس، مارك جويهي.

وكان نادي ليفربول قريبًا من الحصول على خدمات قائد فريق كريستال بالاس في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية، حيث حصل اللاعب على الضوء الأخضر من جانب إدارة ناديه للخضوع للكشف الطبي.

واستطاع صاحب الـ25 عامًا أن يتجاوز الفحوصات الطبية، إلا أن مدرب كريستال بالاس، أوليفر جلاسنر، أوقف الصفقة بعدما هدد إدارة النادي بالرحيل إذا انتقل جويهي إلى صفوف "الريدز".

ومن المفترض أن ينتهي عقد الدولي الإنجليزي مع كريستال بالاس في الصيف المقبل، كما أن اللاعب يرفض التجديد مع ناديه، مما يعني أن قائد الفريق سيرحل مجانًا دون استفادة ناديه من أي مقابل مالي.

وبحسب تقارير صحفية بريطانية، فإن إدارة ليفربول ستعود بعرض جديد في يناير المقبل من أجل ضم اللاعب، لكن سيكون العرض المالي أقل، بعدما كان الاتفاق السابق يُقدَّر بـ35 مليون جنيه إسترليني.

صفقة جويهي ليست الأولى التي تفشل في اللحظات الأخيرة، إنما هناك صفقات لم تتم أو قرارات من اللاعبين بتغيير طريقهم إلى أندية أخرى.

لمعرفة أبرز الصفقات التي فشلت أو تغيَّر طريق اللاعبين من أندية إلى أندية أخرى.. اضغط هنا أو اطلع على الألبوم المرفق في الموضوع.