شهدت فترة الانتقالات النصفية لعام 2025 حدثًا تاريخيًا في عالم كرة القدم، بعدما حطمت الأرقام القياسية من حيث عدد الصفقات وقيمة الإنفاق.

ففي غضون ثلاثة أشهر فقط، تم إبرام أكثر من 12 ألف صفقة دولية، بإجمالي إنفاق وصل إلى 9.6 مليار دولار، وهو أعلى مبلغ في تاريخ الميركاتو الصيفي.

وأوضح تقرير رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن زيادة نسبة الإنفاق خلال فترة الانتقالات لعام 2025، بنسبة 50% ع الفترة نفسها في عام 2024.

أغلى 6 صفقات عربية في ميركاتو أوروبا

رقم قياسي جديد لسوق الانتقالات في 2025

أوضح بيان "فيفا"، أن فترة الانتقالات النصفية لعام 2025 (من 1 يونيو إلى 2 سبتمبر 2025، وتتضمن الصفقات التي تمّت أثناء فترة الانتقالات الخاصة من 1 إلى 10 يونيو 2025 الخاصة بكأس العالم للأندية 2025) على نمو ملحوظ في سوق الانتقالات الدولية، بحيث حطمت كرة قدم الرجال الأرقام السابقة من حيث عدد الانتقالات والمبالغ المُنفقة.

في كرة قدم الاحترافية للرجال، تمت حوالي 12 ألف صفقة دولية أثناء فترة الانتقالات النصفية لعام 2025 وهو رقم قياسي جديد.

صيف 2025 يتجاوز نصف إنفاق ليفربول في عهد كلوب

وبلغ الإنفاق مبلغ 9.6 مليار دولار أمريكي، وهو المبلغ الأكبر على الإطلاق يتم إنفاقه في فترة الانتقالات النصفية، في زيادة بنسبة تتخطى 50% عن الفترة نفسها في العام 2024.

وحافظت إنجلترا حافظت على مركزها في طليعة الدول المستثمِرة بالمواهب العالمية، إذ أنفقت أكثر من 3 مليار دولار أمريكي على الانتقالات، وهو أعلى مبلغ يتم إنفاقه ضمن اتحاد وطني واحد.

أما بالنسبة إلى عدد الانتقالات، فقد تصدرت إنجلترا والبرتغال والبرازيل المراكز الثلاثة الأولى.

أبرز 10 انتقالات في الدوريات الكبرى بالانتقالات الصيفية