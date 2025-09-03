المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
نسخ ولصق.. لاعبان يودعان فريقهما برسالة واحدة مع تغيير اسم النادي فقط

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

06:36 م 03/09/2025
فابيو سيلفا

فابيو سيلفا - لاعب دورتموند الجديد

أثار اللاعبان النيجيري كريستيان أوتشي والبرتغالي فابيو سيلفا الجدل بين جماهير كرة القدم، بعدما كتب كل منهما رسالة واحدة متطابقة 100% في توديع فريقهما، مع تغيير اسم النادي فقط.

وأتم أوتشي انتقاله إلى كريستال بالاس، معارًا من خيتافي، مع إلزامية الشراء بـ17.5 مليون يورو.

من جانبه، غادر فابيو سيلفا صفوف وولفرهامبتون ووندرز نهائيًا هذا الصيف بعد مسيرة محبطة في الدوري الإنجليزي، لينضم إلى بوروسيا دورتموند بـ22.5 مليونًا.

رسالة وداع واحدة

بعث أوتشي رسالة وداعية لخيتافي، متطابقة تمامًا مع الرسالة التي وجهها فابيو سيلفا إلى جماهير وولفرهامبتون، مكتفيًا بتغيير اسم النادي فقط.

وكتب فابيو سيلفا قبل 5 أيام عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام: "حين وصلت إلى وولفرهامبتون لأول مرة.. جئت مفعمًا بالطموح والأحلام والرغبة في ترك بصمة حقيقية، وأعلم أنني لم أقترب من تلبية التوقعات".

واستفاض سيلفا في رسالته الأخيرة لوولفرهامبتون، موجهًا الشكر إلى زملائه اللاعبين والمدربين، مختتمًا: "الآن حان وقت فصل جديد لكنني لن أنسى أبدًا المكان الذي كنت فيه، وسأبقى دومًا مشجعًا لهذا النادي".

وبعد أيام قليلة، كتب أوتشي رسالة لخيتافي، بالكلمات ذاتها، مكتفيًا بتغيير اسم النادي فقط، حيث بدأها: "حين وصلت إلى خيتافي لأول مرة.. جئت مفعمًا بالطموح والأحلام والرغبة في ترك بصمة حقيقية، وأعلم أنني لم أقترب من تلبية التوقعات".

وفي الفقرات الأخرى، لم يكلف أوتشي نفسه عناء تغيير أي كلمة في الرسالة الوداعية، ليختتم أيضًا: "الآن حان وقت فصل جديد لكنني لن أنسى أبدًا المكان الذي كنت فيه، وسأبقى دومًا مشجعًا لهذا النادي".

نسخ ولصق يثير سخرية جماهير كرة القدم

أثارت رسالة أوتشي المتطابقة لفابيو سيلفا، سخرية جماهير كرة القدم، خاصة أن اللاعب النيجيري استخدم تعبير: "أعلم أنني لم أقترب من تلبية التوقعات".

واندهشت الجماهير من اعتبار أوتشي بأنه لم ينجح في تلبية التوقعات مع خيتافي، إذ ارتدى قميص الفريق لمدة موسم وحيد من الأساس في 2024-2025، استطاع خلاله تقديم أداء مذهل دفع نادٍ في الدوري الإنجليزي، الأقوى حول العالم، إلى ضمه بـ6 أضعاف المبلغ الذي دفعه خيتافي في الصيف الماضي من أجله.

أما سيلفا، خيب اللاعب البرتغالي الذي انضم لوولفرهامبتون في صيف 2020 بـ40 مليون يورو، آمال الجماهير، إذ خرج معارًا 4 مرات دون أن يترك بصمة إيجابية في ملعب مولينو، إثر تسجيل 5 أهداف وصناعة 6 في 75 مباراة في جميع المسابقات الرسمية.

