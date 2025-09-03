المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد رحيله عن توتنهام.. بوستيكوجلو ضمن اهتمامات ليفركوزن وفنربخشة

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:25 م 03/09/2025
بوستيكوجلو

أنجي بوستيكوجلو

بات المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو ضمن القائمة المختصرة لاثنين من أبرز الأندية الأوروبية الباحثة عن مدير فني جديد، وهما باير ليفركوزن الألماني وفنربخشة التركي، بحسب الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو.

بوستيكوجلو خيار مطروح في اجتماعات ليفركوزن وفنربخشة

وأكد رومانو أن اسم بوستيكوجلو تمت مناقشته بالفعل داخل أروقة الناديين، حيث ينظر إليه كمدرب قادر على فرض هيكل واضح وتقديم كرة هجومية جذابة، وهو ما يتماشى مع طموحات الفريقين في المرحلة المقبلة.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز من هنا

كان المدرب السابق لتوتنهام هوتسبير قد حظي بإشادة واسعة في بداية تجربته مع "السبيرز" بعد نجاحه في إضفاء الحيوية على الفريق وغرس فلسفة لعب واضحة، قبل أن تتعرض مسيرته لبعض الضغوط في أواخر موسمه الأول.

ورغم تتويجه بلقب الدوري الأوروبي مع توتنهام، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لاستمراره في منصبه.

ويبحث باير ليفركوزن عن مدرب يقود مشروعه الطموح في الدوري الألماني وعلى الساحة الأوروبية، في وقت يسعى فنربخشة لتعيين اسم كبير يعيد النادي إلى صدارة المنافسة المحلية والقارية.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز من هنا

الدوري التركي باير ليفركوزن توتنهام الدوري الألماني فنربخشة أنجي بوستيكوجلو فابريزيو رومانو

