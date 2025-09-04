بشكتاش يتحرك لضم تروسارد من أرسنال

يسعى نادي بشكتاش التركي للتعاقد مع البلجيكي لياندرو تروسارد، لاعب أرسنال الإنجليزي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الجناح البلجيكي انضم إلى أرسنال قادما من برايتون في يناير 2023، بعقد يمتد حتى صيف 2026 (نهاية الموسم الحالي).

وارتبط اسم تروسارد بالرحيل عن شمال لندن خلال فترة الانتقالات الصيفية، رغم تلقيه عرضا من "الجانرز" لتجديد عقده.

ووفقا لما ذكره موقع "sporx" التركي، فإن بشكتاش قدّم عرضا لضم تروسارد، ولا تزال المفاوضات جارية بين الناديين.

وأشار التقرير إلى أن أرسنال يسعى لتجنب رحيل تروسارد مجانا، ومن المحتمل أن تتم الصفقة مقابل 22 مليون يورو.

جدير بالذكر أن سوق الانتقالات في تركيا سينتهي يوم 12 سبتمبر الحالي.

وكان تروسارد قد شارك في 56 مباراة بجميع المسابقات الموسم الماضي، وأسهم بـ20 هدفا بين تسجيل وصناعة.

بينما في الموسم الحالي اكتفى صاحب الـ30 عاما بالمشاركة بديلا في مباراة وحيدة بالدوري الإنجليزي الممتاز، لم يقدم فيها أي إسهامات تهديفية.

