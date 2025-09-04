المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بشكتاش يتحرك لضم تروسارد من أرسنال

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

11:24 ص 04/09/2025
تروسارد

تروسارد

يسعى نادي بشكتاش التركي للتعاقد مع البلجيكي لياندرو تروسارد، لاعب أرسنال الإنجليزي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الجناح البلجيكي انضم إلى أرسنال قادما من برايتون في يناير 2023، بعقد يمتد حتى صيف 2026 (نهاية الموسم الحالي).

أبرز الغائبين عن دوري أبطال أوروبا (صور)

وارتبط اسم تروسارد بالرحيل عن شمال لندن خلال فترة الانتقالات الصيفية، رغم تلقيه عرضا من "الجانرز" لتجديد عقده.

ووفقا لما ذكره موقع "sporx" التركي، فإن بشكتاش قدّم عرضا لضم تروسارد، ولا تزال المفاوضات جارية بين الناديين.

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

وأشار التقرير إلى أن أرسنال يسعى لتجنب رحيل تروسارد مجانا، ومن المحتمل أن تتم الصفقة مقابل 22 مليون يورو.

جدير بالذكر أن سوق الانتقالات في تركيا سينتهي يوم 12 سبتمبر الحالي.

وكان تروسارد قد شارك في 56 مباراة بجميع المسابقات الموسم الماضي، وأسهم بـ20 هدفا بين تسجيل وصناعة.

بينما في الموسم الحالي اكتفى صاحب الـ30 عاما بالمشاركة بديلا في مباراة وحيدة بالدوري الإنجليزي الممتاز، لم يقدم فيها أي إسهامات تهديفية.

جدول مباريات اليوم 

بشكتاش أرسنال لياندرو تروسارد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg