ذا صن: ناديان سعوديان يتسابقان لخطف ماجواير

دخل هاري ماجواير، مدافع مانشستر يونايتد وقائد منتخب إنجلترا السابق، دائرة اهتمامات أندية الدوري السعودي للمحترفين، مع اقتراب عقده من نهايته في صيف 2026.

أندية سعودية تترقب موقف ماجواير مع يونايتد

ووفقًا لصحيفة "ذا صن"، فإن ناديين سعوديين قد أبديا رغبة قوية في التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا، إلا أن ماجواير أبلغ هذه الأندية أنه لن يحسم مستقبله قبل نهاية الموسم الجاري، مفضلًا الالتزام بعقده الحالي مع الشياطين الحمر.

ترتيب الدوري الإنجليزي 2025 /2026

وكان عقد ماجواير مع يونايتد قد انتهى بنهاية الموسم الماضي، قبل أن يُفعّل النادي خيار التمديد لعام إضافي ليستمر حتى 2026، ما يمنح المدافع الدولي حق التفاوض مع أندية خارجية بداية من يناير المقبل.

من جانبه، لم يستبعد ماجواير الاستمرار في أولد ترافورد لما بعد 2026، مؤكدًا أنه سيكون منفتحًا للبقاء إذا رغب مانشستر يونايتد في ذلك.

المدافع الإنجليزي انضم إلى مانشستر يونايتد قادمًا من ليستر سيتي في 2019 مقابل 85 مليون جنيه إسترليني، وخاض أكثر من 200 مباراة بقميص الفريق، لكنه لم يعد ركيزة أساسية في التشكيل خلال المواسم الأخيرة.

مانشستر يونايتد يعيد ترتيب ملف حراسة المرمى

وفي سياق متصل، قد تشهد الأيام المقبلة تحركات من مانشستر يونايتد على صعيد حراسة المرمى، حيث يستمع النادي لعروض بشأن أندريه أونانا والحارس التركي ألتاي بايندير، بعد التعاقد مع البلجيكي سين لامينز من رويال أنتويرب مقابل 18.2 مليون جنيه إسترليني.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز 2025 /2026

أونانا، الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى الدوري السعودي وجالطة سراي التركي، يدرس بدوره الرحيل هذا الشهر لتجنب أزمة محتملة مع استحقاقات الكاميرون في كأس الأمم الإفريقية المقبلة (ديسمبر – يناير).

أما بايندير، فقد يقترب من العودة إلى تركيا بعد موسم قصير مع مانشستر يونايتد، في ظل رغبة النادي في إعادة ترتيب ملف حراسة المرمى.