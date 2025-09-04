المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ذا صن: ناديان سعوديان يتسابقان لخطف ماجواير

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:49 م 04/09/2025
ماجواير

هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد

دخل هاري ماجواير، مدافع مانشستر يونايتد وقائد منتخب إنجلترا السابق، دائرة اهتمامات أندية الدوري السعودي للمحترفين، مع اقتراب عقده من نهايته في صيف 2026.

أندية سعودية تترقب موقف ماجواير مع يونايتد

ووفقًا لصحيفة "ذا صن"، فإن ناديين سعوديين قد أبديا رغبة قوية في التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا، إلا أن ماجواير أبلغ هذه الأندية أنه لن يحسم مستقبله قبل نهاية الموسم الجاري، مفضلًا الالتزام بعقده الحالي مع الشياطين الحمر.

ترتيب الدوري الإنجليزي 2025 /2026

وكان عقد ماجواير مع يونايتد قد انتهى بنهاية الموسم الماضي، قبل أن يُفعّل النادي خيار التمديد لعام إضافي ليستمر حتى 2026، ما يمنح المدافع الدولي حق التفاوض مع أندية خارجية بداية من يناير المقبل.

من جانبه، لم يستبعد ماجواير الاستمرار في أولد ترافورد لما بعد 2026، مؤكدًا أنه سيكون منفتحًا للبقاء إذا رغب مانشستر يونايتد في ذلك.

المدافع الإنجليزي انضم إلى مانشستر يونايتد قادمًا من ليستر سيتي في 2019 مقابل 85 مليون جنيه إسترليني، وخاض أكثر من 200 مباراة بقميص الفريق، لكنه لم يعد ركيزة أساسية في التشكيل خلال المواسم الأخيرة.

مانشستر يونايتد يعيد ترتيب ملف حراسة المرمى

وفي سياق متصل، قد تشهد الأيام المقبلة تحركات من مانشستر يونايتد على صعيد حراسة المرمى، حيث يستمع النادي لعروض بشأن أندريه أونانا والحارس التركي ألتاي بايندير، بعد التعاقد مع البلجيكي سين لامينز من رويال أنتويرب مقابل 18.2 مليون جنيه إسترليني.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز 2025 /2026

أونانا، الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى الدوري السعودي وجالطة سراي التركي، يدرس بدوره الرحيل هذا الشهر لتجنب أزمة محتملة مع استحقاقات الكاميرون في كأس الأمم الإفريقية المقبلة (ديسمبر – يناير).

أما بايندير، فقد يقترب من العودة إلى تركيا بعد موسم قصير مع مانشستر يونايتد، في ظل رغبة النادي في إعادة ترتيب ملف حراسة المرمى.

الدوري السعودي مانشستر يونايتد جالطة سراي ماجواير أونانا بايندير لامينز كأس الأمم الإفريقية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg