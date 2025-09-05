روبرتسون: وفاة جوتا هي أصعب ما يمر به ليفربول

أكد آندي روبرتسون، لاعب ليفربول الإنجليزي، أن وفاة زميله ديوجو جوتا، ستكون أصعب ما يمر به فريقه.

وقال روبرتسون إن قراره بتولي شرف نائب القائد لم يكن متأثرا بالوفاة المفاجئة لصديقه، لكنه يعترف بأن ذلك جعله يتحمل المزيد من المسؤولية للمساعدة في القيادة خلال هذه الفترة الصعبة. وأوضح روبرتسون في تصريحات صحيفة ليفربول إيكو: "لا أعتقد أن أحداً سيهتم بكرة القدم عندما تحدث مثل هذه الأمور، يالها من صدمة".

وأضاف :"إنها صدمة مدمرة لعائلته في المقام الأول ومدمرة لنا كمجموعة من الشباب، هذا يعيدنا لنقطة البداية ويدرك أهمية قضاء الوقت مع العائلة والأولاد لأن المرء لا يعلما ما يخبئه له القدر".

لن نتجاوز وفاة جوتا

وتابع: "إنه أصعب ما نمر به على الإطلاق، كان فقدان أحد أقرب أصدقائي أمر بالغ الصعوبة لي ولن نتجاوزه أبداً على الأرجح ولكنه ببساطة أمر يجب أن نحمله معنا".

وشدد: "علينا أن نحمل ذكرياتنا معنا وطالما واصلنا ذلك ستظل محفورة في أذهاننا وسيبقى دائماً في قلوبنا، لم تؤثر وفاة جوتا على قراري بأن أصبح نائب القائد، كان القرار قد تم اتخاذه قبل المأساة، لكني عرفت أن النادي بحاجة لي في تلك اللحظة".

وواصل: "أعلم أنني أحد قادة الفريق ومن الواضح أنني عينت نائبًا للقائد الآن وسيتطلب الأمر الكثير هذا الموسم، أعلم أن كرة القدم لم تكن ذات أهمية ولكن إذا استبعدنا كرة القدم من اللعبة حتى كلاعبين في غرفة الملابس سنحتاج جميعاً للمساعدة خلال الموسم".

وأتم: "لقد مررنا بلحظات عصيبة بدءاً من أول ظهور لنا أمام الجماهير مروراً بحضور جنازة زميلنا في الفريق وهو أمر مبالغ فيه وكل ما تلا ذلك، أعلم أن على قادة الفريق مهمة كبيرة في مساعدة الجميع كنادي وحتى عائلة جوتا على تجاوز هذه اللحظة العصيبة، لن يكون الأمر أسهلاً لكن ربما نستطيع تخفيف الألم قليلاً مع مرور الوقت، الأمر متروك لنا كقادة لمحاولة إرشادنا ومساعدتنا على تجاوز هذه المحنة".

