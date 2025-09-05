المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

روبرتسون: وفاة جوتا هي أصعب ما يمر به ليفربول

وسام محمد

كتب - وسام محمد

04:14 م 05/09/2025
روبرتسون

روبرتسون

أكد آندي روبرتسون، لاعب ليفربول الإنجليزي، أن وفاة زميله ديوجو جوتا، ستكون أصعب ما يمر به فريقه.

وقال روبرتسون إن قراره بتولي شرف نائب القائد لم يكن متأثرا بالوفاة المفاجئة لصديقه، لكنه يعترف بأن ذلك جعله يتحمل المزيد من المسؤولية للمساعدة في القيادة خلال هذه الفترة الصعبة. وأوضح روبرتسون في تصريحات صحيفة ليفربول إيكو: "لا أعتقد أن أحداً سيهتم بكرة القدم عندما تحدث مثل هذه الأمور، يالها من صدمة".

وأضاف :"إنها صدمة مدمرة لعائلته في المقام الأول ومدمرة لنا كمجموعة من الشباب، هذا يعيدنا لنقطة البداية ويدرك أهمية قضاء الوقت مع العائلة والأولاد لأن المرء لا يعلما ما يخبئه له القدر".

لن نتجاوز وفاة جوتا

وتابع: "إنه أصعب ما نمر به على الإطلاق، كان فقدان أحد أقرب أصدقائي أمر بالغ الصعوبة لي ولن نتجاوزه أبداً على الأرجح ولكنه ببساطة أمر يجب أن نحمله معنا".

وشدد: "علينا أن نحمل ذكرياتنا معنا وطالما واصلنا ذلك ستظل محفورة في أذهاننا وسيبقى دائماً في قلوبنا، لم تؤثر وفاة جوتا على قراري بأن أصبح نائب القائد، كان القرار قد تم اتخاذه قبل المأساة، لكني عرفت أن النادي بحاجة لي في تلك اللحظة".

وواصل: "أعلم أنني أحد قادة الفريق ومن الواضح أنني عينت نائبًا للقائد الآن وسيتطلب الأمر الكثير هذا الموسم، أعلم أن كرة القدم لم تكن ذات أهمية ولكن إذا استبعدنا كرة القدم من اللعبة حتى كلاعبين في غرفة الملابس سنحتاج جميعاً للمساعدة خلال الموسم".

وأتم: "لقد مررنا بلحظات عصيبة بدءاً من أول ظهور لنا أمام الجماهير مروراً بحضور جنازة زميلنا في الفريق وهو أمر مبالغ فيه وكل ما تلا ذلك، أعلم أن على قادة الفريق مهمة كبيرة في مساعدة الجميع كنادي وحتى عائلة جوتا على تجاوز هذه اللحظة العصيبة، لن يكون الأمر أسهلاً لكن ربما نستطيع تخفيف الألم قليلاً مع مرور الوقت، الأمر متروك لنا كقادة لمحاولة إرشادنا ومساعدتنا على تجاوز هذه المحنة".

ترتيب الدوري الإنجليزي

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول روبرتسون جوتا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg