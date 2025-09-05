المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
إيدرسون: أحلامي تحققت في مانشستر سيتي.. ومن الصعب وداعه

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

09:40 م 05/09/2025
إيدرسون

إيدرسون

اعترف حارس المرمى البرازيلي إيدرسون بصعوبة توديع مانشستر سيتي، مشيرا إلى أن كل أحلامه الكروية تحققت مع الفريق السماوي.

مانشستر سيتي أعلن قبل أيام رحيل إيدرسون عن صفوفه، متجها إلى فنربخشة التركي، بعد 8 سنوات قضاها مع "السيتيزنز".

بعد إتمام انتقاله إلى تركيا، عاد إيدرسون إلى مانشستر ليودع زملائه في الفريق وجهازه الفني وأصدقائه.

وقال الحارس البرازيلي في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للسيتي إن النجاح الذي حققه النادي خلال فترة وجوده "أمر مذهل".

وأضاف: "لقد صنعنا التاريخ، صنع فريقي التاريخ. اللاعبون، الجهاز الفني، هذا النادي صنعوا التاريخ".

وأوضح إيدرسون أنه لن تكون هناك لحظة أو ذكرى محددة تبرز في ذهنه، فكل شيء كان مميزا، مضيفا: "من الصعب تحديد شعور واحد، فأنا أشعر بالكثير".

وأردف: "بالنسبة لي، وصلت إلى مانشستر في سن صغيرة جدا، ومعي الكثير من الأحلام لارتداء هذا القميص، كنتُ أمتلك عقلية العمل الجاد، وبذل قصارى جهدي، والاستفادة من خبرة اللاعبين الأكبر سنا".

وواصل: "لقد تحققت أحلامنا، وأنا سعيد جدا بتلك اللحظات، أنا سعيد في هذه اللحظة من حياتي".

وأتم: "من الصعب الانتقال بعد 8 سنوات، فهناك الكثير من الضغوط لتغيير المنزل والذهاب إلى تركيا، لكنني سعيد وعائلتي سعداء، إنه القرار الأمثل لي ولعائلتي".

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي إيدرسون

