حصد اللاعب البرتغالي بيدرو نيتو جائزة أفضل هدف خلال شهر أغسطس في نادي تشيلسي، اليوم الإثنين.

ونجح تشيلسي في الحصول على 7 نقاط في منافسات الدوري الإنجليزي خلال شهر أغسطس، بالتعادل دون أهداف مع كريستال بالاس، قبل الفوز على وست هام يونايتد وفولهام تواليًا.

هدف الشهر في تشيلسي

كشف تشيلسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس أو تويتر سابقًا، فوز نيتو بجائزة هدف شهر أغسطس.

ونشر تشيلسي هدف نيتو الفائز بجائزة الأفضل خلال شهر أغسطس، إذ جاء في مباراة الفوز (5-1) على وست هام يونايتد في ديربي لندني أقيم ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي.

وكان تشيلسي أحرز 7 أهداف في أغسطس، بتوقيع 5 لاعبين مختلفين، من بينها ثنائية لكل من الأرجنتيني إنزو فيرنانديز والبرازيلي جواو بيدرو.

ويستعد فريق المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا لمواجهة برينتفورد، على أرض الأخير، في الجولة المقبلة من منافسات الدوري الإنجليزي، السبت المقبل.