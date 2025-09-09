يواجه الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، أزمة مبكرة هذا الموسم بعد سلسلة من الإصابات التي ضربت تشكيلته الأساسية، لتضعه تحت ضغط كبير بعد ثلاث جولات فقط من انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكانت إدارة النادي قد دعمت صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية بصفقات قياسية تجاوزت قيمتها 250 مليون جنيه إسترليني، منحت أرتيتا أقوى قائمة منذ توليه المهمة في ديسمبر 2019، غير أن غياب أبرز العناصر يهدد طموحات "المدفعجية" في استعادة لقب البريميرليج الغائب منذ موسم 2003/2004.

ويفتقد الفريق خدمات الجناح بوكايو ساكا الذي يعاني من إصابة في أوتار الركبة، بينما خضع المهاجم كاي هافرتز لجراحة تبعده حتى منتصف الشهر المقبل، في حين يحتاج قلب الدفاع ويليام ساليبا لفترة تصل إلى شهر للتعافي من إصابة في الكاحل.

كما لحقت الإصابات ببن وايت وكريستيان نورجارد، بينما لم يكن الثنائي مارتن أوديجارد ولياندرو تروسارد جاهزين لمباراة ليفربول الأخيرة.

ويأتي ذلك في وقت حاسم، حيث يستعد أرسنال لمواجهة نوتنجهام فورست، قبل الدخول في سلسلة مباريات قوية ضد أتلتيك بلباو بدوري الأبطال، وبورت فايل في كأس الرابطة، ثم مانشستر سيتي ونيوكاسل في الدوري.

ورغم امتلاك أرتيتا لبدائل مثل كريستيان موسكيرا وبييرو هينكابي ونوني مادويكي وإيبيريتشي إيزي، إلا أن الضغوط تتزايد على المدرب الإسباني، خاصة مع تذكير الجماهير بفشل الفريق في المواسم الماضية بسبب نفس الأزمة.

ومع بداية مشوار صعب في سبتمبر، يبقى السؤال: هل ينجح أرتيتا في إدارة الأزمة وتحويل "أزمة الإصابات" إلى فرصة لإثبات قوة عمق تشكيلته، أم أن حلم المنافسة على الألقاب سيتبخر مبكرًا هذا الموسم؟.