بورنموث يجدد عقد مدافعه حتى 2029

أعلن نادي بورنموث الإنجليزي عن تجديد عقد مدافعه جيمس هيل، ليستمر ضمن صفوف الفريق حتى عام 2029.

وأعرب هيل عن سعادته الكبيرة بتمديد تعاقده، مؤكدًا شعوره بالانتماء للنادي منذ انضمامه إليه في سن الـ19 عامًا.

وقال في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "أنا في غاية السعادة بعد توقيع العقد الجديد. منذ أول يوم شعرت أن هذا المكان هو بيتي، ليس فقط بسبب اللاعبين، ولكن أيضًا بسبب جماهير النادي التي منحتني ترحيبًا كبيرًا منذ اللحظة الأولى."

وأضاف: "الأجواء هنا رائعة، لدينا مجموعة شابة وجائعة لتحقيق الانتصارات. نذهب إلى كل مباراة ونحن نؤمن بقدرتنا على الفوز، وهذا الطموح الجماعي يجعل المستقبل مثيرًا للغاية."

وبذلك يواصل بورنموث الحفاظ على أحد عناصر خط دفاعه الواعدين ضمن خططه للمواسم المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز.