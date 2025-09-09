المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بورنموث يجدد عقد مدافعه حتى 2029

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

03:27 م 09/09/2025
فريق بورنموث

بورنموث

أعلن نادي بورنموث الإنجليزي عن تجديد عقد مدافعه جيمس هيل، ليستمر ضمن صفوف الفريق حتى عام 2029.

وأعرب هيل عن سعادته الكبيرة بتمديد تعاقده، مؤكدًا شعوره بالانتماء للنادي منذ انضمامه إليه في سن الـ19 عامًا.

وقال في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "أنا في غاية السعادة بعد توقيع العقد الجديد. منذ أول يوم شعرت أن هذا المكان هو بيتي، ليس فقط بسبب اللاعبين، ولكن أيضًا بسبب جماهير النادي التي منحتني ترحيبًا كبيرًا منذ اللحظة الأولى."

وأضاف: "الأجواء هنا رائعة، لدينا مجموعة شابة وجائعة لتحقيق الانتصارات. نذهب إلى كل مباراة ونحن نؤمن بقدرتنا على الفوز، وهذا الطموح الجماعي يجعل المستقبل مثيرًا للغاية."

وبذلك يواصل بورنموث الحفاظ على أحد عناصر خط دفاعه الواعدين ضمن خططه للمواسم المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

الدوري الإنجليزي بورنموث جيمس هيل

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

